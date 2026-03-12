Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinský kraj spustil výzvu na dotácie z programu jeho predsedníčky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je vo výške 1000 eur a maximálna výška 6000 eur.

Autor TASR
Žilina 12. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu predsedníčky ŽSK. Celkovo je v rozpočte pre túto výzvu alokovaných 75.100 eur, pričom termín na podanie žiadosti je do 8. apríla 2026.

O dotácie môžu požiadať obce, neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a fyzické osoby-podnikatelia. „Podpora môže smerovať napríklad na aktivity pre mládež a dobrovoľníkov, voľnočasové podujatia v mestách a obciach, športové podujatia či projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať a prezentovať naše kultúrne a duchovné hodnoty,“ poznamenala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je vo výške 1000 eur a maximálna výška 6000 eur. V zmysle stanovených pravidiel výzvy je žiadateľ povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 percent z výšky poskytnutej dotácie.
