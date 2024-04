Žilinský kraj upozorňuje na nedostatok ambulantných lekárov

Žilina 17. apríla (TASR) - Súčasný stav v sieti poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) je kritický. Upozornila na to v stredu hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Podotkla, že bez systémového riešenia zo strany štátu hrozí zhoršovanie prístupu pacientov k zdravotnej starostlivosti.



Lacová zdôraznila, že na súčasne prevádzkované špecializované ambulancie je vyvíjaný veľký tlak, ktorý v mnohých prípadoch presahuje únosné pracovné zaťaženie lekárov. "Zároveň neustále rastie priemerný vek lekárov špecialistov," povedala.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že riešením problému nedostatku lekárov sa kraj intenzívne a dlhodobo zaoberá. Povedala, že sa snažia motivovať a finančne podporiť mladých lekárov programom na stabilizáciu lekárov v Žilinskom kraji. Dodala, že od roku 2018 do stabilizačných programov investovali 1,2 milióna eur.



Rovnako tak podľa krajskej predsedníčky intenzívne rokujú so všetkými nemocnicami o výchove špecialistov. Tie sú jediným subjektom, ktorý môže vzdelať lekára v špecializovanej činnosti na odborných oddeleniach. "Opakovane upozorňujeme ministerstvo zdravotníctva na potrebu legislatívnych zmien a rovnako zdravotné poisťovne. Ich prioritou by malo byť zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a majú možnosť nastavenia motivačných programov prostredníctvom platieb za výkony z vybraného zdravotného poistenia," objasnila Jurinová.



Nedostatok špecializovaných ambulancií podľa Lacovej nie je možné vyriešiť bez zásadných legislatívnych zmien zo strany štátu. Tiež bez zmeny financovania zo strany zdravotných poisťovní a rozšírenia kompetencií pre samosprávne kraje pri tvorbe ambulantnej siete. "Podporné programy zo strany ŽSK pomáhajú stabilizovať sieť zdravotnej starostlivosti, ale nedokážu zabezpečiť dostatok absolventov v príslušných špecializovaných lekárskych odboroch," zhodnotila hovorkyňa.