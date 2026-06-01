Žilinský kraj uzatvoril memorandum o spolupráci so združením IPčko
Autor TASR
Žilina 1. júna (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) uzatvoril memorandum o spolupráci s občianskym združením IPčko. Spoločným cieľom je posilniť podporu duševného zdravia mladých ľudí, zvýšiť ich psychickú odolnosť a rozvíjať preventívne aktivity na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Memorandum vytvára priestor na užšiu spoluprácu pri preventívnych programoch, workshopoch, diskusiách, školeniach, krízových intervenciách či odbornom poradenstve pre žiakov, pedagógov aj rodičov. „Súčasťou spolupráce bude aj podpora školských poradenských tímov, zvyšovanie informovanosti o možnostiach pomoci a spolupráca pri prieskumoch a analýzach duševného zdravia mládeže v kraji,“ uviedla Lacová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje duševné zdravie mladých ľudí za tému, ktorú nemožno odsúvať nabok. „Škola nie je len miestom vzdelávania, ale aj priestorom, kde mladí ľudia trávia veľkú časť svojho života. Preto chceme vytvárať podmienky na to, aby pomoc prišla včas, odborne a citlivo. Spolupráca s IPčkom je ďalším krokom k tomu, aby naši žiaci vedeli, že na svoje problémy nemusia zostať sami,“ poznamenala Jurinová.
IPčko dlhodobo poskytuje psychologickú a sociálnu pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách, a to formou osobných, online a terénnych služieb. „Všetky skúsenosti, ktoré sme mali pri jednotlivých prípadoch mladých ľudí a rodín, boli, že takáto forma spolupráce je užitočná,“ skonštatoval riaditeľ OZ IPčko Marek Madro.
ŽSK chce aj týmto krokom vyslať jasný signál, že téma duševného zdravia mladých ľudí patrí medzi dôležité priority regionálneho školstva. „Prevencia má v tejto oblasti nenahraditeľné miesto. Ak dokážeme mladým ľuďom podať pomocnú ruku skôr, ako sa problém prehĺbi, chránime nielen ich zdravie, ale aj bezpečné prostredie v školách a v celej spoločnosti,“ dodala Jurinová.
