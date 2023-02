Žilinský kraj vybudoval minulý rok vyše deväť kilometrov cyklotrás

Žilina 1. februára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vybudoval minulý rok vyše deväť kilometrov cyklotrás. V katastrálnom území Strečno to bolo podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej viac ako dva kilometre a na úseku Kotešová – Hričovská priehrada sedem kilometrov.



Doplnila, že v októbri 2022 sa začalo so stavbou vážskej cyklotrasy na úseku Považský Chlmec – Žilina. "Jeho súčasťou je 180 metrov dlhý cyklomost ponad Váh. Cyklomost by mal byť hotový do konca tohto roka, dĺžka novovybudovanej cyklotrasy bude 1,3 kilometra. Cena zhotovenia stavby je približne 4,3 milióna eur," uviedla Lacová.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová podotkla, že víziou je prepojiť cyklodopravné úseky do komplexnej kostrovej cyklistickej siete. "Medzi ďalšie úseky vážskej cyklotrasy, ktoré ŽSK projekčne pripravuje, patria napríklad úseky hranica krajov ŽSK/TSK – Bytča, Nezbudská Lúčka - Lipovec – Krpeľany, Ružomberok – Turík, Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok," dodala.