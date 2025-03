Žilinský kraj vybuduje v Zákamennom zariadenie sociálnych služieb

Zákamenné 3. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vybuduje v obci Zákamenné zariadenie ambulantných sociálnych služieb. Na jeho vybudovanie získal finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti vo výške 1.065.340 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Špecializované zariadenie bude poskytovať ambulantnú sociálnu službu dennou formou 20 prijímateľom. Zariadenie je určené pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.



Prijímatelia služieb budú môcť okrem budovy zariadenia využívať i záhradu a priľahlý pozemok. Z každej terapeutickej miestnosti a aj jedálne je umožnený bezbariérový východ do exteriéru na terasu. K areálu prislúchajú parkovacie miesta a prístrešok pre komunálny odpad. Súčasťou zariadenia bude osobný a stoličkový výťah.



"Nové zariadenie rešpektuje prvky komunitnej starostlivosti a umožňuje osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, začleňovanie sa do spoločnosti. Realizáciou aktivít projektu dosiahneme návrat týchto obyvateľov späť do komunity, ktorá im umožní plnohodnotný život," uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.



Od Centra sociálnych služieb Zákamenné, ktoré sa vnútorne člení na tri pracoviská a poskytuje služby domova sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, bude novostavba vzdialená 2,8 kilometra.



"Hlavný prínos z realizácie aktivít predkladaného projektového zámeru budú mať ľudia z obce Zákamenné, ktorá je najväčšou obcou nášho kraja, ale aj jej širšieho okolia, odkiaľ prichádza silný dopyt po takomto druhu služby. Vybudovaním a prevádzkou ambulantného zariadenia poskytujúceho sociálne služby dennou formou zabezpečíme dostupnosť komunitných služieb, ktoré podporujú zotrvanie odkázaných ľudí doma, v rodinnom kruhu. Aktuálne realizujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, odhadujeme, že novostavba bude dokončená v prvej polovici budúceho roka," upresnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.