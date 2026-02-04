< sekcia Regióny
Žilinský kraj vyčlenil na modernizáciu ambulancií 3,5 milióna eur
Finančné prostriedky sú určené pre ambulancie pôsobiace na území Žilinského kraja, ktoré splnia podmienky výzvy.
TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z príspevku pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ako informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, na výzvu je v rámci Programu Slovensko vyčlenená celková alokácia 3.504.000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Finančné prostriedky sú určené pre ambulancie pôsobiace na území Žilinského kraja, ktoré splnia podmienky výzvy. „Cieľom je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách prostredníctvom modernizácie ich prístrojového vybavenia, ktoré bude slúžiť na diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov,“ uviedla Jurinová.
Výzva nadväzuje na schválený projekt Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich ambulancií v ŽSK, ktorý sa realizuje v období rokov 2026 - 2028. „Finančná podpora je určená na obnovu a modernizáciu materiálno-technického vybavenia ambulancií všeobecného lekárstva a špecializovaných ambulancií. Dôraz kladieme na zariadenia, ktoré majú reálny dosah na zlepšenie diagnostiky a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov v kraji,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Spolufinancovanie zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je stanovené na úrovni osem percent z celkových oprávnených výdavkov, pričom zvyšnú časť tvoria zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu.
