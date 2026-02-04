Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinský kraj vyčlenil na modernizáciu ambulancií 3,5 milióna eur

Na snímke Erika Jurinová. Foto: TASR

Finančné prostriedky sú určené pre ambulancie pôsobiace na území Žilinského kraja, ktoré splnia podmienky výzvy.

Autor TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z príspevku pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ako informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, na výzvu je v rámci Programu Slovensko vyčlenená celková alokácia 3.504.000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Finančné prostriedky sú určené pre ambulancie pôsobiace na území Žilinského kraja, ktoré splnia podmienky výzvy. „Cieľom je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách prostredníctvom modernizácie ich prístrojového vybavenia, ktoré bude slúžiť na diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov,“ uviedla Jurinová.

Výzva nadväzuje na schválený projekt Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich ambulancií v ŽSK, ktorý sa realizuje v období rokov 2026 - 2028. „Finančná podpora je určená na obnovu a modernizáciu materiálno-technického vybavenia ambulancií všeobecného lekárstva a špecializovaných ambulancií. Dôraz kladieme na zariadenia, ktoré majú reálny dosah na zlepšenie diagnostiky a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov v kraji,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.

Spolufinancovanie zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je stanovené na úrovni osem percent z celkových oprávnených výdavkov, pričom zvyšnú časť tvoria zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu.
