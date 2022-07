Žilinský kraj vyčlenil na nákup prístrojov do nemocníc 455.000 eur

Žilina 8. júla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyčlenil v druhej úprave rozpočtu na nákup prístrojov a zariadení do nemocníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 455.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Kysucká nemocnica s poliklinikou (NsP) v Čadci použije 40.000 eur na zakúpenie anestéziologického prístroja. "Pôvodný anestéziologický prístroj je vplyvom rokov nefunkčný, náhradné diely sú už nedostupné a tiež uplynula servisná podpora od výrobcu," upozornila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



V Kysuckej nemocnici pribudne aj videolaryngoskop pre potreby oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM). "Na jeho nákup ŽSK vyčlenil 25.000 eur. Aj v tomto prípade už výrobca neposkytuje náhradné diely na opravu v súčasnosti používaného prístroja," doplnila Lacová.



Liptovská NsP v Liptovskom Mikuláši získa finančný príspevok 240.000 eur na zakúpenie prístroja magnetickej rezonancie. Predpokladaná cena bez pozáručného servisu je 998.502 eur. "Financovanie bude zabezpečené formou splátok, pričom prvá akontačná splátka je 240.000 eur. Nemocnica týmto prístrojom v súčasnosti nedisponuje. Momentálne sú odoslané žiadosti o predbežný súhlas o zazmluvnenie prístroja do všetkých troch zdravotných poisťovní," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Na zakúpenie laparoskopu pre Dolnooravskú NsP v Dolnom Kubíne ŽSK vyčlenil 150.000 eur. "Nemocnica v súčasnosti disponuje dvoma chirurgickými operačnými sálami. Približne 80 percent chirurgických operácii dutiny brušnej sa robí práve laparoskopicky. To je dôvod, prečo nemocnica žiadala o príspevok na jeho zakúpenie," dodala Pekarčíková.