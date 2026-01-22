< sekcia Regióny
Žilinský kraj vyhlásil výzvu na podporu ochrany detí a rodín
Cieľom je podpora prevencie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na deti a mladých ľudí a predchádzanie sociálno-patologickým javom.
Autor TASR
Žilina 22. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, výzva je určená subjektom pôsobiacim na území Žilinského kraja. Krajské zastupiteľstvo pre túto výzvu schválilo finančný príspevok vo výške 20.000 eur.
Doplnila, že cieľom je podpora prevencie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na deti a mladých ľudí a predchádzanie sociálno-patologickým javom. „Finančný príspevok je možné získať najmä na realizáciu preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu prevenciu závislostí, šikany, kriminality, násilia páchaného na deťoch, kybernetického násilia, sexuálneho zneužívania, ako aj na podporu vhodného využívania voľného času detí a mladých dospelých,“ priblížila Lacová.
Výzva zároveň reflektuje aj rómsku problematiku s dôrazom na sociálnu inklúziu a prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mladých ľudí. „Všetky podporené projekty musia byť realizované na území ŽSK. Žiadosti spolu s projektami je potrebné doručiť na Úrad ŽSK najneskôr do 31. marca 2026,“ spresnila Lacová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je prevencia jedným z najdôležitejších nástrojov, ako chrániť deti a mladých ľudí pred negatívnymi javmi v spoločnosti. „Prostredníctvom tejto výzvy chceme podporiť projekty, ktoré pomáhajú rodinám včas, posilňujú bezpečné prostredie pre deti a prispievajú k znižovaniu sociálnych rizík v našom kraji. Na rok 2026 schválilo zastupiteľstvo pre túto výzvu finančný príspevok vo výške 20.000 eur,“ uzavrela Jurinová.
Doplnila, že cieľom je podpora prevencie vzniku krízových situácií v rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na deti a mladých ľudí a predchádzanie sociálno-patologickým javom. „Finančný príspevok je možné získať najmä na realizáciu preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu prevenciu závislostí, šikany, kriminality, násilia páchaného na deťoch, kybernetického násilia, sexuálneho zneužívania, ako aj na podporu vhodného využívania voľného času detí a mladých dospelých,“ priblížila Lacová.
Výzva zároveň reflektuje aj rómsku problematiku s dôrazom na sociálnu inklúziu a prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mladých ľudí. „Všetky podporené projekty musia byť realizované na území ŽSK. Žiadosti spolu s projektami je potrebné doručiť na Úrad ŽSK najneskôr do 31. marca 2026,“ spresnila Lacová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je prevencia jedným z najdôležitejších nástrojov, ako chrániť deti a mladých ľudí pred negatívnymi javmi v spoločnosti. „Prostredníctvom tejto výzvy chceme podporiť projekty, ktoré pomáhajú rodinám včas, posilňujú bezpečné prostredie pre deti a prispievajú k znižovaniu sociálnych rizík v našom kraji. Na rok 2026 schválilo zastupiteľstvo pre túto výzvu finančný príspevok vo výške 20.000 eur,“ uzavrela Jurinová.