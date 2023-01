Žilinský kraj začal fotografickú súťaž Lepší svet - čistejšie ovzdušie

Žilina 12. januára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil fotografickú súťaž pre študentov stredných škôl Lepší svet - čistejšie ovzdušie. Do súťaže môže zaslať každý autor maximálne tri fotografie, ktoré musia byť nasnímané na území ŽSK. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl v ŽSK do 10. februára. "Aj tento rok chceme podnietiť mládež, aby vnímala čisté ovzdušie ako krehkú súčasť prírody, ktorú ľudskou činnosťou veľmi ovplyvňujeme a nie je samozrejmosťou. Zároveň je súťaž aj výzvou pre študentov, ktorí majú záujem prepojiť svoje vedomosti a poznatky s fotografovaním," uviedla manažérka kvality ovzdušia odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK Ivana Fiťmová.



Na prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a zaslať fotografiu na e-mailovú adresu ovzdusie@zilinskazupa.sk. "Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a aj naskenované z kinofilmu. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), nesmú obsahovať vodoznak. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil," dodala hovorkyňa ŽSK.