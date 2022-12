Žilinský kraj začne v roku 2023 hospodáriť v rozpočtovom provizóriu

Žilina 19. decembra (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začne v roku 2023 hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Poslanci zastupiteľstva ŽSK by mali budúcoročný rozpočet schvaľovať na januárovom zasadnutí. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová to povedala po pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva ŽSK v Žiline.



Doplnila, že o návrhu rozpočtu bude po pondelkovom zastupiteľstve rokovať poslanecké grémium. "Rozpočtové provizórium neohrozí chod inštitúcií. Predpokladáme, že do rozpočtu budeme dávať podobné sumy, ako boli dané. Ide najmä o to, aby naše organizácie dostali jednu dvanástinu," uviedla Jurinová.



ŽSK bude podľa nej hľadať úspory v každej oblasti. "Ceny služieb, ktoré sa týkajú stravy, sa dvíhajú priebežne. Ale zásadné zdražovanie nepredpokladáme. Za najväčší problém budúcoročného rozpočtu považujem dopravu a energie. Tým, že všetky úhrady energií idú cez naše organizácie, teraz to nevidíme priamo. Ale vieme, že to môže spôsobiť veľké problémy," podotkla.



Pripomenula, že aj po voľbách do vyšších územných celkov pred piatimi rokmi schvaľovali poslanci rozpočet v januári. "Nevidím v tom nič zásadné. Nedalo sa predpokladať, ako bude vyzerať zastupiteľstvo ŽSK. A aj politické dohody, ktoré vznikali, trvali o niečo dlhšie ako po iné roky," povedala Jurinová.