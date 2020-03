Žilinský kraj zatvorí stredné školy aj kultúrne inštitúcie

Žilina 11. marca (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) uzatvára od štvrtka (12. 3.) do pondelka (16. 3.) v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine všetky stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň zatvára do nedele (22. 3.) všetky kultúrne inštitúcie a prerušuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach. Po zasadnutí Krízového štábu ŽSK o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Od začiatku situáciu sledujeme, prijímame opatrenia a reagujeme na nové informácie. Po dopravnej nehode pri Ružomberku, ktorej účastníkmi boli občania s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, máme v karanténe zdravotníkov, policajtov a hasičov, ktorí zasahovali na mieste nehody. Na Slovensku sa navyše potvrdili ďalšie tri prípady pozitívne testované na ochorenie COVID-19. Na základe týchto nových informácií sme sa rozhodli, po konzultácií s regionálnym hygienikom, prijať ešte prísnejšie opatrenia," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že v súvislosti s uzatvorením stredných škôl uvažuje ŽSK aj nad zavedením prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy. "V tomto prípade je však nutná ešte ďalšia koordinácia s mestami a obcami, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl," podotkla.



ŽSK zároveň zatvára všetky kultúrne inštitúcie a prerušuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach. "Musíme chrániť aj našich zdravotníkov, lekárov a sestry, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientmi. Preto v tejto chvíli riešime dodávku rúšok a respirátorov pre zdravotnícke zariadenia a lekárov primárneho kontaktu. Veríme, že sa podarí dodávku zabezpečiť aj pre sociálne zariadenia," dodala Jurinová.



Pripomenula, že naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a v sociálnych zariadeniach. Apelovala na ľudí, aby tento zákaz rešpektovali. "Chcela by som požiadať verejnosť, aby v týchto dňoch vo zvýšenej miere prejavila vnútornú disciplínu, zodpovednosť a ohľaduplnosť voči kolegom, rodinným príslušníkom i verejnosti. Len takto odvrátime vznikajúcu neistotu," uzavrela predsedníčka ŽSK.