Žilinský kraj zmodernizoval 2 centrá sociálnych služieb za 700.000 eur

Žilina 8. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zmodernizoval Centrum sociálnych služieb (CSS) Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach a CSS Letokruhy v Žiline. Investície do rekonštrukcie vykurovacích systémov a zateplenia budov dosiahli takmer 700.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.



Doplnila, že rekonštrukčné práce v CSS Horný Turiec zahŕňali výmenu starých teplovodných rozvodov na vykurovanie a distribúciu tepla, teplej vody a hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia vo všetkých objektoch. "Rozsiahla modernizácia nadväzovala na prvú etapu rekonštrukčných prác, v rámci ktorých v zariadení vybudovali novú kotolňu. ŽSK investoval z vlastných zdrojov do dokončenia komplexnej obnovy inžinierskych sietí 246.988 eur," uviedla Lašová s tým, že aktuálne žije v zariadení 255 klientov, pričom ponúka aj desať ambulantných miest.



Rozsiahlymi stavebnými úpravami prešla podľa nej ďalšia zo štyroch budov najväčšieho CSS v pôsobnosti samosprávneho kraja Letokruhy v Žiline, ktoré poskytuje pobytové služby pre 292 klientov. "Na objekte číslo osem zateplili steny obvodového plášťa, loggie, osadili nové bezpečnostné ochranné mreže a bleskozvod. Na schodisku namontovali novú schodiskovú stenu a vymenili sa všetky okná. Obyvateľom i zamestnancom budú slúžiť nové vonkajšie dvere a vstupné plne automatické dvere. ŽSK, ktorý financoval rekonštrukciu v celkovej výške 444.125 eur, aktuálne pracuje na príprave projektovej dokumentácie ďalšej etapy. V rámci nej zateplia obvodový plášť aj na ďalšej z budov, na ktorej už rekonštruovali strechu," dodala hovorkyňa ŽSK.



"Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov našich zariadení sa nielen výrazne podieľa na úspore financií za energie, ale prispieva k lepšiemu komfortu obyvateľov domovov i zamestnancov. A to je náš primárny cieľ. Ušetrené zdroje tak môžeme investovať do ďalšieho skvalitňovania a dopĺňania služieb pre našich klientov," skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.