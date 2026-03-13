< sekcia Regióny
Žilinský kraj zrekonštruuje most ponad Váh za takmer 1,2 mil. eur
Autor TASR
Uhorská Ves 13. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrekonštruuje mostný objekt ponad rieku Váh pred obcou Uhorská Ves v okrese Liptovský Mikuláš za 1.172.750,50 eura s DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Účelom projektu je realizovať v projektovej dokumentácii navrhnutým spôsobom rekonštrukciu mostného objektu, prislúchajúcej časti komunikácie v prechodových oblastiach a časti odstavnej plochy. Cieľom je odstrániť nevyhovujúci stav mosta a tým zvýšiť plynulosť, bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Samotná rekonštrukcia mosta bude spočívať z prípravných prác, frézovania existujúcej vozovky, výmene nosnej konštrukcie, ríms, vozovky, príslušenstva mosta a odvodňovačov.
„Súčasťou opravy mosta je úprava časti cesty III/2340 a časti odstavnej plochy, zrealizovaním nových prechodových oblastí a úpravou existujúcich vjazdov. Premávka počas výstavby bude presmerovaná na obchádzkovú trasu použitím dočasného dopravného značenia,“ uvádza sa vo vestníku s tým, že stavebné práce by mali byť hotové do 240 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
