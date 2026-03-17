Utorok 17. marec 2026
Žilinský kraj zrekonštruuje oddelenie v nemocnici Dolnom Kubíne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Autor TASR
Dolný Kubín 17. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrekonštruuje interiérový priestor a kompletne vymení siete a zdravotnícke technológie fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v bloku D v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou (DONsP) v Dolnom Kubíne za 546.550,50 eura s DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejnej súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Sociálne a hygienické priestory, rehabilitačné priestory pre pacientov a zázemie pre personál na danom oddelení sú z časti ešte pôvodné, do značnej miery nevyhovujúce dnešným štandardom na poskytovanie služieb v nemocničných priestoroch,“ uvádza sa vo vestníku.

Priestory budú rekonštruované počas plnej prevádzky nemocnice, a preto je zhotoviteľ povinný zabezpečiť potrebné opatrenia. Nakoľko ide o nemocničné priestory je nutné zabezpečiť, aby sa udržiavala čistota v daných priestoroch. Stavebné práce by mali byť vykonané do siedmich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
