Žilinský kraj zrekonštruuje vyše 90-metrový most ponad rieku Varínka

Krasňany 9. júna (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) komplexne zrekonštruuje zhruba 93 metrov dlhý most ponad rieku Varínka na rozhraní obcí Varín a Krasňany v okrese Žilina. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Rekonštrukcia je naplánovaná na osem mesiacov. "Vybúrajú sa všetky poškodené časti mostného objektu a nahradia sa novými. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta," vysvetlila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Premávka bude v danom úseku obmedzená, presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená striedavo pre obidva smery svetelnou signalizáciou. "Rekonštrukčné práce sa uskutočnia najprv na ľavej strane mosta v smere Žilina – Dolný Kubín, pričom po dokončení všetkých konštrukcií bude premávka presmerovaná na novovybudovanú časť," uviedla Lacová.



V predchádzajúcich dňoch sa podľa Tisoňovej uskutočnili aj jarné prehliadky, ktoré identifikovali nedostatky na minuloročných stavbách. "Konkrétne sa to týka ôsmich mostov na ceste z Čadce do Makova. Zhotovitelia boli vyzvaní, aby ich odstránili. Ide o 'kozmetické' nedostatky, ktoré neboli spôsobené mechanicky a nie sú výsledkom nedodržania technologického postupu alebo realizácie prác. Rovnako neznamenajú zhoršenie technicko-stavebného stavu mostných objektov," dodala riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK.