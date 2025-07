Žilinský krajský rozpočet po úprave presiahol hodnotu 288 miliónov eur

Žilina 27. júla (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na svojom júlovom rokovaní rozhodli o druhej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po navýšení príjmov a výdavkov o takmer 7,5 milióna eur prekročil celkový rozpočet hranicu 288 miliónov eur. Úprava sa najvýraznejšie dotkla oblasti vzdelávania, ktorej rozpočet bol navýšený približne o štyri milióny eur.



Súvisí to predovšetkým s vyplatením 800-eurovej odmeny pre zamestnancov ŽSK v originálnych kompetenciách. „Na účet sme dostali finančné prostriedky z Ministerstva financií SR vo výške 3.911.899 eur. Odpustenie návratnej finančnej výpomoci od štátu na rekonštrukciu mostov predstavovalo 500.000 eur. Celá táto suma je určená na vyplatenie 800-eurových odmien a príslušných odvodov a je to zahrnuté v každej jednej funkčnej oblasti rozpočtu,“ priblížila riaditeľka ekonomického odboru Úradu ŽSK Katarína Gazdíková.



Doplnila, že navýšenie výdavkov v oblasti dopravy súvisí s riešením havarijného stavu stredísk údržby Správy ciest ŽSK. „Finančné prostriedky vo výške 510.000 eur sú určené na zrevidovanie stredísk údržby v Budatíne a Starej Bystrici ako náhrady za zrušené stredisko údržby v Budatínskej Lehote. Suma 203.899 eur bude slúžiť na rekonštrukciu, výstavbu a asanáciu stavieb v strediskách údržby závodu Liptov,“ vysvetlila Gazdíková.



Úprava rozpočtu počíta aj so zmenou v pôvodne schválenom zozname investičných akcií v oblasti dopravy. Namiesto rekonštrukcie mosta ponad rieku Turiec pred obcou Príbovce bude 307.500 eur preinvestovaných pri rekonštrukcii mosta v obci Lipovec.