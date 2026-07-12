< sekcia Regióny
Žilinský krajský rozpočet po úprave presiahol hodnotu 332 miliónov eur
Kapitálové výdavky kraja sa navýšili takmer o 1,8 milióna eur, pričom prostriedky smerujú najmä do rozvojových a investičných aktivít kraja.
Autor TASR
Žilina 12. júla (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na svojom tohtotýždňovom rokovaní rozhodli o druhej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po zapracovaní zmien v príjmovej i výdavkovej oblasti prekročil celkový rozpočet krajskej samosprávy hranicu 332 miliónov eur.
Kapitálové výdavky kraja sa navýšili takmer o 1,8 milióna eur, pričom prostriedky smerujú najmä do rozvojových a investičných aktivít kraja. „Každá úprava rozpočtu je pre nás zároveň príležitosťou posunúť dopredu projekty, ktoré majú priamy dosah na kvalitu života obyvateľov kraja. Snažíme sa efektívne využívať vlastné zdroje, štátne zdroje aj externé možnosti financovania tak, aby sme modernizovali školy, sociálne zariadenia, kultúrne objekty aj verejnú infraštruktúru,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Suma 1.013.000 eur je alokovaná do oblasti dopravy na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Na odstránenie havarijného stavu strechy budovy prístavby Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku smeruje 200.000 eur a o 100.000 eur bude navýšený rozpočet komplexnej modernizácie priestorov fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
Druhá úprava rozpočtu ŽSK navyšuje aj výdavky eurofondových projektov o 358.000 eur. Suma 301.000 eur je určená na zariadenie ambulantných služieb v Centre sociálnych služieb Zákamenné a 57.000 eur je určených pre Strednú odbornú školu pedagogickú v Turčianskych Tepliciach na zateplenie povaly nevykurovaného podkrovia, modernizáciu vnútorného osvetlenia a inštaláciu termostatických hlavíc.
Celkový rozpočet ŽSK je po druhej úprave vo výške 332.490.712 eur. Prebytok bežného rozpočtu je aktuálne 11.982.068 eur a schodok kapitálového rozpočtu dosahuje 42.796.139 eur. Vyrovnanosť rozpočtu zabezpečuje prebytok finančných operácií vo výške 30.814.071 eur.
Kapitálové výdavky kraja sa navýšili takmer o 1,8 milióna eur, pričom prostriedky smerujú najmä do rozvojových a investičných aktivít kraja. „Každá úprava rozpočtu je pre nás zároveň príležitosťou posunúť dopredu projekty, ktoré majú priamy dosah na kvalitu života obyvateľov kraja. Snažíme sa efektívne využívať vlastné zdroje, štátne zdroje aj externé možnosti financovania tak, aby sme modernizovali školy, sociálne zariadenia, kultúrne objekty aj verejnú infraštruktúru,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Suma 1.013.000 eur je alokovaná do oblasti dopravy na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Na odstránenie havarijného stavu strechy budovy prístavby Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku smeruje 200.000 eur a o 100.000 eur bude navýšený rozpočet komplexnej modernizácie priestorov fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou v Dolnom Kubíne.
Druhá úprava rozpočtu ŽSK navyšuje aj výdavky eurofondových projektov o 358.000 eur. Suma 301.000 eur je určená na zariadenie ambulantných služieb v Centre sociálnych služieb Zákamenné a 57.000 eur je určených pre Strednú odbornú školu pedagogickú v Turčianskych Tepliciach na zateplenie povaly nevykurovaného podkrovia, modernizáciu vnútorného osvetlenia a inštaláciu termostatických hlavíc.
Celkový rozpočet ŽSK je po druhej úprave vo výške 332.490.712 eur. Prebytok bežného rozpočtu je aktuálne 11.982.068 eur a schodok kapitálového rozpočtu dosahuje 42.796.139 eur. Vyrovnanosť rozpočtu zabezpečuje prebytok finančných operácií vo výške 30.814.071 eur.