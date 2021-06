Žilinský kraj ocení dobrovoľnícku prácu aj kultúrnou poukážkou

Žilina 2. júna (TASR) - Program odmien dobrovoľníckej práce v roku 2021 doplnil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) o kultúrnu poukážku s piatimi kupónmi v hodnote päť eur. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej sú poukážky prenosné a platia do 31. októbra.



Doplnila, že krajské kultúrne inštitúcie zapojili do projektu najatraktívnejšie expozície - Oravský hrad, hrad Strečno, Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline a Turčiansku galériu v Martine. "O bonusové poukážky sa môžu uchádzať všetci dobrovoľníci, ktorí majú aktívnu zmluvu s materskou organizáciou a venovali nezištnej práci viac než 100 hodín," vysvetlil Marcel Rypák, koordinátor Sekcie pre mládež ŽSK, ktorá zabezpečí distribúciu poukážok dobrovoľníckym organizáciám v kraji.



Rok dobrovoľníctva potrvá až do februára 2022. "Bonusový program vnímam ako poďakovanie za množstvo úžasnej práce, ktorú dobrovoľníci vynaložili pre zlepšenie svojho okolia. Verím však, že sa stane i motiváciou pre ďalších, ktorí o dobrovoľníctve zatiaľ len uvažujú," podotkla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



"ŽSK už v marci spustil pre aktívnych dobrovoľníkov dopravnú kartu s dobitým kreditom 20 eur, vrátane príspevku päť eur na zakúpenie karty. Poskytnutý kredit na karte dobrovoľníkom umožní cestovať prímestskou dopravou v celom regióne," pripomenula Lašová.