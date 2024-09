Žilinský literárny festival otvorí poľská autorka Aleksandra Wojtaszek

Žilina 19. septembra (TASR) - Trojdňový Žilinský literárny festival (ŽLF) otvorí vo štvrtok v Novej synagóge v Žiline poľská novinárka a prekladateľka Aleksandra Wojtaszek. Podľa hlavného organizátora Luboša Mišíka z občianskeho združenia ŽLF sa 21. ročník festivalu bude od 19. do 21. septembra niesť v téme Literatúra spája.



Pozvanie na festival prijali český filozof Tomáš Koblížek či nemecký vydavateľ Peter Graf. "Na festivale budú môcť návštevníci stretnúť rakúsku spisovateľku pôvodom zo Žiliny Susanne Gregor, ktorá sa do rodného mesta vracia po vyše 30 rokoch, ale aj českého spisovateľa Jindřicha Manna, potomka slávnej literárnej rodiny Mannovcov," priblížil Mišík.



Doplnil, že v dejisku festivalu nebudú chýbať debaty so zaujímavými slovenskými aj zahraničnými autormi, tematické diskusie, koncerty a workshopy. "Pripravený je aj celodenný detský program a novinkou bude knižný trh nielen v sobotu, ale aj v piatok od druhej popoludní," dodal Mišík.



Literárny festival v Žiline organizuje občianske združenie ŽLF v spolupráci so žilinským kníhkupectvom Artforum a kultúrnym centrom Nová synagóga. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a mesto Žilina.