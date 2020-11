Žilinský mestský úrad otvoria po dezinfekcii priestorov

Žilina 6. novembra (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Žiline bude v pondelok (9. 11.) uzavretý z dôvodu dezinfekcie priestorov po víkendovom celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Klientske centrum (KC) MsÚ sprístupnia pre verejnosť od utorka (10. 11.). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Upozornil, že do budovy budú mať prístup len občania s platným negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. "Zavedené bude meranie telesnej teploty návštevníkov, povinné sú rúška, dezinfekcia rúk a rozstupy. KC v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu bude dostupné počas úradných hodín od 8.00 do 14.00 h v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok. V predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 h v stredu," doplnil Miškovčík.



Pracoviská ohlasovne pobytu Žilina, evidencie obyvateľov, a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre v budove Europalace na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince sú otvorené v bežnom režime. "Úradné hodiny sú v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h a v piatok od 8.00 do 14.00 h," uviedol hovorca mesta.



"V pondelok (9. 11.) budú uzatvorené materské školy v správe mesta z dôvodu dôkladného čistenia i dezinfekcie priestorov a hračiek. Uzatvorené budú aj základné školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná a Puškinova," dodal Miškovčík.