Žilinský primátor postupne navštívi všetky mestské časti

Žilina 9. mája (TASR) - Obyvatelia mestských častí Žiliny dostanú v najbližších týždňoch šancu porozprávať sa s primátorom Petrom Fiabáne o problémoch, ktoré ich trápia. Ako informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline, séria 22 stretnutí odštartuje 15. mája v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline pre obyvateľov sídliska Hliny I - V.



Podľa žilinského primátora je spätná väzba v službe verejnosti dôležitá. „Napriek tomu, že registrujem viaceré podnety a nápady od Žilinčanov, na spoločný dialóg tvárou v tvár v posledných rokoch nebol vždy dostatok priestoru. O to viac si vážim možnosť opäť sa stretnúť, vypočuť si názory obyvateľov a porozprávať sa o tom, čo ich trápi, čo sa podľa nich podarilo a na čom by sme mali ako mesto ďalej pracovať,“ uviedol Fiabáne.



Diskusie sa uskutočnia vo všetkých mestských častiach vrátane sídlisk Solinky, Vlčince, Hájik, Bôrik či Hliny a Starého mesta. Okrem verejných stretnutí s obyvateľmi sa primátor v jednotlivých volebných obvodoch stretne aj so zástupcami škôl, navštívi detské jasle, materské školy, knižnice a ďalšie mestské inštitúcie a miesta, ktoré sú dôležitou súčasťou histórie a identity Žiliny.