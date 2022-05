Žilinský projekt zdravotníkov na pomoc Ukrajincom sa končí

Žilina 17. mája (TASR) – Pilotný projekt Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na pomoc utečencom z Ukrajiny Mladí budúci zdravotníci pomáhajú sa nateraz končí. Ukrajinskí občania môžu naďalej využívať tri infolinky, ktoré zriadil samosprávny kraj. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že infolinky na telefónnych číslach 0915396428, 0918829989, 0907977939 sú k dispozícii denne v čase od 7.00 h do 15.30 h. "Ukrajinskí občania prostredníctvom nich môžu získať informácie, ku ktorému lekárovi patria počas pobytu na Slovensku, ako sa dostať k liekom alebo vybaviť potvrdenie pre zamestnávateľa či získať informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v ŽSK," uviedla Lacová.



Do pilotného projektu boli zapojení lekári a študenti Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine, ktorí poskytovali zdravotnícku starostlivosť vo vybraných utečeneckých centrách v ŽSK. "Cieľom bolo efektívne podať zdravotnú starostlivosť a odľahčiť tak jej poskytovateľov v danej oblasti. S odstupom času môžeme povedať, že náš cieľ bol splnený. Sme veľmi vďační všetkým lekárom, ktorí sa do projektu zapojili a aktívne pomáhali. Rovnako tak ďakujeme aj vedeniu JLF UK v Martine, ktoré podporilo aktivity ich študentov a medikov na základe memoranda o spolupráci," pripomenula riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Pilotný projekt Mladí budúci zdravotníci pomáhajú ide podľa nej nateraz do útlmu, pretože FNsP Žilina zriadila ambulancie, ktoré prijímajú ukrajinských občanov. "ŽSK stále poskytuje pomoc občanom z Ukrajiny. Ešte vo februári sme na pomoc Ukrajine vyčlenili z rozpočtu 50.000 eur a poskytli sme im núdzové ubytovanie v našich zariadeniach. Zároveň môžu ukrajinskí občania po preukázaní sa využívať prímestskú dopravu zadarmo," dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.