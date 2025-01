Žilinský samosprávny kraj ocení podnikateľské nápady stredoškolákov

Žilina 10. januára (TASR) - Finančná odmena 500 eur čaká na víťaza súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer, ktorého 14. ročník organizuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Súťaž je určená pre študentov stredných škôl na území kraja a prihlásiť sa do nej môžu do 30. apríla. ŽSK o tom informoval na sociálnej sieti.



V súťaži sú vytvorené dve kategórie - Podnikateľský projekt a Spoločensky prospešný projekt. Zúčastniť sa môžu študenti stredných škôl na území ŽSK buď ako jednotlivci, alebo ako maximálne trojčlenné tímy. "Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a poradenstvo pri rozvíjaní projektu v inovačnom centre INOVIA," priblížil ŽSK.



Podmienky prihlásenia a prihlasovací formulár nájdu záujemcovia na webovej stránke podnikavistudenti.sk. Vo vlaňajšom ročníku prihlásilo svoje projekty do súťaže 48 študentov.