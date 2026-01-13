Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Žilinský samosprávny kraj ocení podnikateľské nápady stredoškolákov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V súťaži sú vytvorené dve kategórie - Podnikateľský projekt a Spoločenský prospešný projekt.

Autor TASR
Žilina 13. januára (TASR) - Finančná odmena 500 eur čaká na víťaza súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer, ktorého 15. ročník organizuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Súťaž je určená pre študentov stredných škôl na území kraja a prihlásiť sa do nej môžu do 8. marca. ŽSK o tom v utorok informoval na sociálnej sieti.

V súťaži sú vytvorené dve kategórie - Podnikateľský projekt a Spoločenský prospešný projekt. „Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozvíjaní projektu v inovačnom centre Inovia,“ priblížil ŽSK.

Podmienky prihlásenia a prihlasovací formulár nájdu záujemcovia na webovej stránke www.podnikavistudenti.sk. Finále súťaže bude súčasťou Festivalu študentskej podnikavosti, ktorý je naplánovaný na 19. mája.
