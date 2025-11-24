< sekcia Regióny
Žilinský samosprávny kraj ocenil 43 zdravotníckych pracovníkov
Autor TASR
Dolný Kubín 24. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil v pondelok 43 pracovníkov pôsobiacich v zdravotníckych zariadeniach na území kraja. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, ocenenie si v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne prevzali zdravotníci v kategóriách TOP lekár, TOP sestra, TOP iný zdravotnícky pracovník, TOP nezdravotnícky pracovník, TOP špecialista a TOP ambulancia.
Návrhy nominácií pripravil odbor zdravotníctva Úradu ŽSK na základe spätnej väzby pacientov, odporúčaní nemocníc a hlasovania odborníkov. „Nominácie odrážajú nielen odbornosť, ale aj empatiu, ochotu pomôcť a príkladný profesionálny prístup. Vážim si, že môžeme oceniť ľudí, ktorí denne prispievajú k lepšej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.
Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočnilo pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. „Každý rok mám obrovskú radosť z toho, koľko skvelých ľudí pracuje v našom zdravotníctve. Gratulujem všetkým oceneným a ďakujem za ich odbornosť, ľudský prístup, trpezlivosť a nasadenie. Zdravotníctvo stojí a padá na ľuďoch - lekároch, sestrách, sanitároch aj technickom či administratívnom personáli. Som hrdá, že môžeme oceniť tých, ktorí robia svoju prácu srdcom,“ zdôraznila Jurinová.
