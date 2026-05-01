Žilinský samosprávny kraj opravil za posledných 8 rokov stovku mostov
Autor TASR
Žilina 1. mája (TASR) - Od roku 2018 opravil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) na cestách II. a III. triedy 100 mostov. Ako informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, v zlom stave je aktuálne ešte 123 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 45, pričom na ich rekonštrukciu by kraj pri aktuálnom náraste cien a dane z pridanej hodnoty potreboval viac ako 100 miliónov eur.
„Mosty sú kritická infraštruktúra, od ktorej závisí dostupnosť regiónov, bezpečnosť aj každodenný život ľudí. Preto sa ich obnove venujeme systematicky a dlhodobo. A že to prináša výsledky, potvrdzuje aj správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o údržbe ciest a mostov v správe krajov. Kým celoslovenský priemer mostov v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave je 38 percent, v Žilinskom kraji je to 21 percent,“ uviedla Jurinová.
Podľa správy NKÚ je celoslovenský priemer mostov v dobrom a veľmi dobrom stave len 22 percent a v ŽSK je to 42 percent, teda takmer dvojnásobok priemeru. „Napriek tomu evidujeme ďalších 100 mostov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Tu narážame na limity krajov. Ak chceme predísť ďalšiemu prehlbovaniu investičného dlhu, mosty musia byť aj prioritou štátu. Preto očakávame systémovú podporu a stabilné zdroje, pretože bezpečná dopravná infraštruktúra nemôže byť ponechaná len na možnostiach samospráv,“ podotkla Jurinová.
Už budúci týždeň sa začína rekonštrukcia mosta na ceste III/2340 v obci Uhorská Ves na Liptove, ktorá má zabezpečené eurofondové financovanie. „V tomto období pokračujeme v obnove mostov naprieč celým krajom - v Bešeňovej, Bytči, Oravskej Porube. V tomto roku začneme aj s rekonštrukciou mosta v Liptovskej Porúbke a na Bystričke,“ dodala predsedníčka ŽSK.
