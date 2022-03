Žilinský samosprávny kraj vyhlásil Rok mládeže

Žilina 2. marca (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil Rok mládeže. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zdôraznila, že bude najmä o prehlbovaní spolupráce. Mladých ľudí chcú zapojiť do procesov v kraji.



"Považujeme za dôležité investovať do rozvoja mladých ľudí, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti, sú nositeľmi zmien, nápadov a nových príležitosti. Zároveň predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu spoločnosti, čo ešte viac prehĺbila už dva roky trvajúca pandémia," povedala na stredajšej tlačovej konferencii v Žiline Jurinová.



Podotkla, že mladým ľuďom chcú umožniť preberať zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za to, v akých podmienkach budú žiť.



Ako priblížil koordinátor projektov sekcie pre mládež ŽSK Marcel Rypák, v rámci Roka mládeže pripravili sériu aktivít. Jednou z nich je Sympózium mládeže. "Chceme, aby sa na ňom predstavili aj ďalšie príležitosti neformálneho doplnkového vzdelávania ako pre mladých, tak aj pre školy. V spoluprácu s Inovačným centrum Inovia chceme pripraviť Hackaton pre mladých, kde budú hľadať riešenia na konkrétne výzvy regiónu a samosprávy," doplnil.



ŽSK zároveň zhodnotil a ukončil Rok dobrovoľníctva. Jeho vyvrcholením bude slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani. "Podarilo sa nám vyškoliť 20 koordinátorov pre dobrovoľníctvo na stredných školách, máme záujem rozširovať ich aj do ďalších stredných a základných škôl," vymenoval Rypák. Sieť dobrovoľníckych koordinátorov podľa jeho slov vytvorili aj rozbehnutím spolupráce deviatich centier sociálnych služieb, štyroch kultúrnych stredísk a dvoch nemocníc.