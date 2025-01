Žilinský samosprávny kraj vyhlásil tender na nové webové sídlo

Žilina 10. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyhlásil verejnú súťaž na dodávateľa nového webového sídla. Súčasťou tendra je aj komplexná servisná a technická podpora na trojročné obdobie. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Nové webové sídlo má nahradiť doterajší web www.zilinskazupa.sk so zachovaním informácií dostupných na aktuálnom webovom sídle. "Web musí byť optimalizovaný pre všetky zariadenia vrátane mobilných, s responzívnym dizajnom, aby pre používateľov zabezpečil prístupnosť kedykoľvek a kdekoľvek. Nové webové sídlo musí byť plne v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami vrátane viacjazyčných verzií a prístupnosti pre zdravotne znevýhodnené osoby," priblížil verejný obstarávateľ.



Predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslil ŽSK na približne 123.500 eur bez DPH. Jediným kritériom pri vyhodnotení podaných súťažných návrhov je cena, pričom záujemcovia majú možnosť predkladať svoje ponuky do 18. februára. ŽSK v rámci prípravy verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie, na ktorých sa vlani zúčastnilo sedem záujemcov.