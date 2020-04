Žilinský samosprávny kraj podpísal memorandum s UK v Bratislave

Žilina 20. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísal Memorandum o porozumení pre bilaterálnu vzdelávaciu a výskumnú spoluprácu s Univerzitou Komenského (UK) v Bratislave - Jesseniovou lekárskou fakultou (JLF) v Martine a Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK v Martine. Cieľom memoranda je rozvoj vzdelávacích a výskumných aktivít v oblasti zdravotníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Zmluvné strany sa zaviazali vytvoriť koncepciu, v rámci ktorej bude možný rozvoj a spolupráca v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení, s priamym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva v kraji. "Spolupráca bude spočívať napríklad v príprave spoločných publikácií v oblasti zdravotníctva, poskytovania školení a prednášok na špecifické témy či podpory dobrovoľníckych aktivít," vysvetlila Remencová.



"Záujmom JLF UK a jej Martinského centra pre biomedicínu je popri výchove novej generácie zdravotníckych pracovníkov realizovať spoločne so ŽSK transláciu nových vedomostí a inovatívnych postupov, súvisiacich s kolektívnym zdravím obyvateľstva do každodennej praxe. Spoločné bilaterálne aktivity zároveň umožnia zlepšenie postupov a procesov v oblasti dosahovania strategických cieľov pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti," uviedli dekanka JLF UK Andrea Čalkovská a riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu Erika Halašová.



Pre ŽSK to bude znamenať aj spoluprácu s odborníkmi z akademického prostredia na príprave koncepčných programov samosprávneho kraja pre zdravotníctvo. "Teším sa z novej spolupráce v tak kľúčovej oblasti, ako je zdravotníctvo. Verím, že skúsenosti z vedy a výskumu budeme môcť využiť aj v súčasnej mimoriadnej situácii. Nakoniec, už teraz v čase pandémie máme veľmi dobrú a intenzívnu spoluprácu so študentmi lekárskej fakulty, ktorí nám pomáhajú ako dobrovoľníci," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Memorandum je uzatvorené na päť rokov. Najmenej šesť mesiacov pred skončením sa rozhodne o jeho ďalšom pokračovaní, dodala Remencová.