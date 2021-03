Žilinský Sirotár a priľahlý kláštor zreštaurujú

Žilina 5. marca (TASR) – Barokový Kostol Obrátenia svätého Pavla, známy od 19. storočia ako Sirotár a priľahlý kláštor jezuitov, na Mariánskom námestí v Žiline začnú v marci reštaurovať. Celkový rozpočet reštaurovania je podľa jeho koordinátora Tomáša Fuska 1,156 milióna eur a malo by trvať jeden a pol roka.



"Výraznou zmenou bude predovšetkým farebnosť fasády kostola a kláštora. Vymení sa krytina na vežiach za pôvodnú prírodnú bridlicu, pozlátia sa kríže a iluzívnou výzdobou sa doplnia niektoré okrasné časti okolo sochy svätého Pavla na fasáde kostola. Novým spôsobom sa vyrieši aj osvetlenie," povedal Fusko.



Pôvodnú farebnosť, tmavosivú kombinovanú s bielou, odhalil reštaurátorský výskum Jozefa Doricu. "Pod bielo-okrovou vrstvou sa mu podarilo identifikovať zachovanú pôvodnú barokovú vrstvu z polovice 18. storočia. Z obdobia, keď kostol vznikol na mieste pôvodných meštianskych domov. Takzvaná jezuitská farebnosť bola typická pre toto obdobie. Okrem jej úplnej odlišnosti od toho, čo poznáme minimálne druhú polovicu 20. storočia, bude fasáda v určitých častiach riešená iluzívne, nie prvoplánovým spôsobom, že vystupujúce časti sú biele a pozadie je tmavšie. Ale aj plochy sú ešte iluzívne členené," podotkol Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.



Pripomenul, že v pôvodnej kláštornej budove zriadil nitriansky biskup Jozef Vurum sirotinec. "Zúrila cholera, veľa detí prišlo o rodičov a bolo potrebné zvýšiť kapacitu budovy. Nadstavili ju o celé jedno podlažie. Pri tej príležitosti budovu dobovo upravili v duchu klasicizmu a baroková fasáda bola z veľkej časti prekrytá. Takže nie je celkom možné vrátiť sa k pôvodnému barokovému vizuálu. Ale dokážeme ho nejakým spôsobom vhodne prispôsobiť originálu, ktorý sa zachoval na kostole," dodal Majtan.



Zreštaurovať by sa mala aj fasáda vnútorného bloku kláštora, ktorý chcú zastrešiť. "V budúcnosti by sme ho chceli využívať pre širšiu verejnosť, na diskusie a aj pre miestnu komunitu bratov kapucínov s veriacimi. Nový priestor bude zastrešený a presklený, v budúcnosti uvažujeme spojiť to aj s pivničnými priestormi. Niektorí ich poznajú pod názvom katakomby, aj keď to v pravom slova zmysle nie sú katakomby. Spodné priestory kláštora by sme chceli v budúcnosti viac otvoriť," vysvetlil Fusko.



"Námestie, ktoré poznáme od 90-tych rokov minulého storočia, sa pomaličky obnovovalo, ale nič zásadné sa na ňom nezmenilo. Ak sa podarí zreštaurovať fasádu do pôvodného farebného riešenia, pre námestie to bude 'revolučná' zmena," uviedol Majtan.



Reštaurovanie Kostol Obrátenia svätého Pavla, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a kláštora jezuitov v správe Kapucínov na Slovensku sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.