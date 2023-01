Žilinský špeciálny pluk chce spolupracovať s horskými záchranármi

Žilina 12. januára (TASR) – Žilinský 5. pluk špeciálneho určenia pripravuje dohodu o spolupráci s Horskou záchrannou službou (HZS), ktorá má skvalitniť výcvik a prípravu oboch jednotiek. TASR o tom informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR Mário Pažický.



Podľa veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia Petra Žochňáka je takýto druh spolupráce samozrejmosťou u všetkých zahraničných vojenských partnerov, ktorí majú významné horské oblasti. "Zároveň je to nevyhnutný krok k ešte komplexnejšej spolupráci všetkých bezpečnostných a záchranných zložiek, vzhľadom na aktuálnu nestálu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine," zdôraznil.



Po prevzatí funkcie veliteľa žilinských špeciálov deklaroval snahu zefektívniť a zvýšiť spoluprácu s partnerskými zahraničnými jednotkami Síl pre špeciálne operácie. "Úspech pluku a našich špeciálnych operácií spočíva v profesionalite jednotlivcov, expertov v každej čiastkovej oblasti. Jej úroveň môže zvýšiť aj spolupráca s horskými záchranármi," podotkol Žochňák.



Príslušníkov horskej skupiny 5. pluku špeciálneho určenia preveril v stredu (11. 1.) počas špecifického výcviku v Západných Tatrách pád približne 150 metrov dlhej lavíny. "Pri dvojici skialpinistov v Madajovom žľabe boli do piatich minút. Pomohli im z bezprostrednej lavínovej zóny do bezpečia a privolali horských záchranárov. Skialpinistom poskytli prvú pomoc, ošetrili vykĺbené rameno, zateplili ich a vytýčili pristávaciu plochu," uviedol Pažický s tým, že zásah žilinských špeciálov potvrdzuje opodstatnenosť pripravovanej dohody.