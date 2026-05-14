Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Regióny

Žilinský súd zmiernil trest mladému Portugalcovi za vraždu

.
Ilustračná snímka Foto: TASR

Keďže v čase spáchania trestného činu nebol Álvaro plnoletý, už sudca OS Žilina pri ukladaní trestu použil ustanovenia Trestného zákona o polovičnom znížení trestov pre mladistvých.

Autor TASR
Žilina 14. mája (TASR) - Krajský súd (KS) v Žiline vo štvrtok o štyri roky zmiernil trest odňatia slobody portugalskému mladíkovi Álvarovi S. za obzvlášť závažný zločin vraždy. V auguste 2024 nožom pripravil o život 24-ročného Michala v jednom z barov v Liptovskom Mikuláši. Kým Okresný súd (OS) v Žiline mladému cudzincovi vymeral 11-ročný trest odňatia slobody, odvolací súd rozsudok zrušil a odsúdil menovaného na sedemročné väzenie.

Predvlaňajšej tragédii v Liptovskom Mikuláši predchádzal slovný konflikt, po ktorom Álvaro o sedem rokov staršieho Michala spolu deväťkrát bodol vystreľovacím nožom do hrudníka a ďalších častí tela. Michal necelé dve hodiny po napadnutí zomrel na následky zranení v liptovskomikulášskej nemocnici.

Keďže v čase spáchania trestného činu nebol Álvaro plnoletý, už sudca OS Žilina pri ukladaní trestu použil ustanovenia Trestného zákona o polovičnom znížení trestov pre mladistvých. Horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov, v prípade obzvlášť závažného zločinu však súd môže uložiť aj vyšší trest až do výšky 15 rokov.

Voči rozsudku prvostupňového súdu o 11-ročnom treste sa odvolali obe strany. Prokuratúra požadovala vyšší trest, obhajoba, naopak, miernejší. Odvolací súd napokon odvolanie prokuratúry zamietol a pri vynesení rozsudku zohľadnil odvolanie obhajoby a aj vek obžalovaného v čase spáchania skutku.

Odsúdený Álvaro, ktorý vo februári tohto roku dovŕšil 19 rokov, si sedemročný trest odňatia slobody odpyká v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých. V platnosti zostal pôvodný trest vyhostenia v trvaní tri roky.
.

Neprehliadnite

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy

Medailisti MS v hokeji: Líder je Kanada, zlato obhajuje výber USA