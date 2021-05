Žilinský vakcinačný tím zaočkuje na Kysuciach stovky ľudí nad 60 rokov

Vysoká nad Kysucou 8. mája (TASR) – Vakcinačný tím Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) chce v sobotu zaočkovať v rámci pilotného výjazdového očkovania na Kysuciach asi 500 ľudí nad 60 rokov. Informovala o tom predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



„Reagovali sme na požiadavky starostov a primátorov prísť aj priamo do obcí. Väčšiu zaočkovanosť obyvateľov považujú za veľmi dôležitú. Kysucký región vnímame ako región s dlhodobo najťažšou situáciou v oblasti COVID-19 v Žilinskom kraji. Kysucká nemocnica mala vysoké číslo pacientov s týmto ochorením,“ povedala pre TASR Jurinová.



Ako dodala, vo Vysokej nad Kysucou zaočkujú niekoľko desiatok ľudí aj z Makova, nasledovať bude očkovanie v Korni, Turzovke a zakončia ho v Bystrickej doline.



„Vnímame to ako službu pre občanov, ktorí sú doma možno osamelí, majú problém zohnať niekoho mladšieho, kto by ich zaviezol do očkovacích centier. Tých máme v kraji dosť, no predsa len tá dostupnosť môže byť pre niektorých problematická. Postupne chceme takéto očkovanie robiť aj v iných regiónoch kraja,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.



Zvládnuť výjazdové očkovanie nie je podľa nej jednoduché, vyžaduje si to dostatok personálu, bezchybnú logistiku a zabezpečenie prostredníctvom informačných technológií.



„Nejde o nejakú chaotickú aktivitu, musí to byť profesionálne zorganizované. Musíme vedieť, kto nám príde na očkovanie, ľudia sa musia dostať do databázy očkovaných. Obyvatelia o to majú záujem, je to asi dobrá cesta,“ uzavrela Jurinová.