Žilinu a Terchovú spája cyklomagistrála, vybudovali ju za 6,3 mil. eur

Žilina 29. júna (TASR) - Cyklomagistrálu Terchovská dolina, ktorá spája Žilinu s Terchovou, slávnostne otvorili vo štvrtok v Tepličke nad Váhom. Trasa z Vodného diela Žilina do Terchovej má celkovú dĺžku 23,6 kilometra a jej vybudovanie si vyžiadalo investíciu vo výške 6,3 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Holienčíková.



Doplnila, že cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez obec Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. "Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A ponúkajú bezpečné spojenie do automobilky Kia, priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededzi. Cez nový most v Tepličke nad Váhom je možné prejsť opäť na vodné dielo," priblížila hovorkyňa.



Unikátom stavby je podľa nej sústava premostení rieky Varínka, na trase je spolu 18 mostných telies v dĺžke od desať do 80 metrov. Jej súčasťou je osem nabíjacích staníc pre elektrické bicykle a nadväzuje na ňu sieť horských cyklotrás v okolí Malej Fatry, Žiliny a Kysúc v rozsahu viac ako 500 kilometrov. "Pevne verím, že ľudia si na cyklotrase užijú nielen cyklistiku, ale aj krásu prostredia," podotkol primátor Žiliny a predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra Peter Fiabáne.



Projekt cyklomagistrály realizovala OOCR Malá Fatra od roku 2014, finančné prostriedky získala z Integrovaného regionálneho operačného programu. "Partner projektu, nadácia Kia Slovakia, sa na financovaní podieľal sumou viac ako 310.000 eur. Žilinský samosprávny kraj ho podporil sumou 100.000 eur a Krajská organizácia cestovného ruchu v Žiline - Žilinský turistický kraj sumou 30.000 eur. OOCR Malá Fatra vynaložila na projekt finančné prostriedky vo výške 350.000 eur, významnú časť z nich financovalo mesto Žilina," uviedla Holienčíková.



Člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak pripomenul, že pri príprave cyklomagistrály museli vyriešiť množstvo vlastníckych vzťahov pri rôznych druhoch vlastníkov. "Vo výsledku ide o viac ako 80 uzatvorených zmlúv v deviatich katastrálnych územiach," dodal s tým, že ide o najväčšiu a najvýznamnejšiu investíciu organizácie od jej založenia v roku 2012.