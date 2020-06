Teplička nad Váhom 17. júna (TASR) – Žilinu s Terchovou spojí v roku 2022 cyklomagistrála Terchovská dolina, ktorú v stredu predstavili v Tepličke nad Váhom. Trasa dlhá vyše 23 kilometrov spája deväť katastrálnych území a vyžiada si celkovú investíciu 6,3 milióna eur.







Projekt cyklomagistrály realizuje od roku 2014 Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra, ktorá získala finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. "Partner projektu, Nadácia Kia Motors Slovakia, sa na financovaní bude podieľať sumou vyše 314.000 eur do ukončenia projektu v roku 2022. OOCR Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350.000 eur, 80 percent z nich financovalo mesto Žilina," informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Mikroregión Terchovská dolina má podľa žilinského primátora a zároveň predsedu OOCR Malá Fatra Petra Fiabáneho výborné predpoklady pre rozvoj cyklotrás. "Rozmanitosťou územia, zachovaným prírodným kultúrnym a historickým bohatstvom má veľmi dobré podmienky na rozvoj cestovného ruchu. Teším sa, že projekt s náročnou prípravou aj realizáciou je v stavebnej fáze. Verím, že novú cyklomagistrálu po jej dokončení ocenia nielen obyvatelia nášho regiónu, ale aj všetci návštevníci," povedal Fiabáne.



Trasa cyklomagistrály v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. „V rámci tohto úseku sa stavia desať veľkých mostov s rozpätím 30 až 55 metrov a šesť lávok v dĺžke desať až 40 metrov. Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Sú navrhnuté s prvkami tradičnej miestnej ľudovej architektúry a tak, aby architektúrou zapadli do prostredia krajiny," vysvetlil člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak.



Doplnil, že hlavná cyklotrasa prechádza cez územie obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín. "Vedľajšia trasa smeruje z Varína cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky nad Váhom. Súčasťou je aj prepojovacia trasa, ktorá slúži na spojenie hlavnej trasy s vedľajšou v rámci obce Varín - Koňhora. Vzhľadom na plánovaný obchvat obce Krasňany by sa bez jej existencie cyklisti, idúci po vedľajšej trase, nemohli napojiť na hlavnú trasu," dodal Chrapčiak.



"Po dobudovaní by mala cyklomagistrála odbremeniť frekventovanú cestu medzi Žilinou a Terchovou od nebezpečných stretov cyklistov a motorových vozidiel. Navyše sa zameriava aj na zatraktívnenie cyklistiky prostredníctvom inštalácie nabíjacích staníc na elektrobicykle, ktoré umiestnia v katastri každej obce," uzavrel Miškovčík.