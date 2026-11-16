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Žilinu tretie volebné obdobie po sebe povedie Peter Fiabáne
Fiabáne vo svojom príhovore potvrdil svoje predvolebné avízo, že tretie funkčné obdobie je zároveň jeho posledným.
Autor TASR
Žilina 16. novembra (TASR) - Mesto Žilina tretie volebné obdobie po sebe povedie Peter Fiabáne. Staronový primátor zložil v pondelok sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) a spolu s ním aj 30 zo zvolených 31 mestských poslancov. Barbora Birová zloží poslanecký sľub na najbližšom rokovaní MsZ.
Fiabáne vo svojom príhovore potvrdil svoje predvolebné avízo, že tretie funkčné obdobie je zároveň jeho posledným. „Neberiem to ako dôvod na bilancovanie ani na spomalenie. Beriem to ako záväzok využiť všetky svoje skúsenosti, energiu a poznanie, ktoré som za osem rokov získal, aby som odovzdal Žilinu svojim nasledovníkom v čo najlepšom stave. Mojou ambíciou je odovzdať mesto, ktoré bude otvorené, moderné, komunikujúce a počúvajúce,“ uviedol Fiabáne.
Smerom k poslancom poznamenal, že rešpektuje ich individuálne očakávania a priority, s ktorými prichádzajú do mestského zastupiteľstva. „Som presvedčený, že Žilina nepotrebuje mestskú politiku postavenú na osobných sporoch, vzájomnom obviňovaní a hľadaní rozdielov za každú cenu. Potrebujeme politiku vecnú, kultivovanú a založenú na argumentoch,“ dodal žilinský primátor.
V 31-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 23 nezávislých kandidátov. Svoje poslanecké mandáty obhájili Jozef Augustín, Ľubomír Bechný, Denis Cáder, Peter Cibulka, Karol Čepec, Peter Čerňan, Branislav Delinčák, Karol Haas, Dominik Hriník, Ľudmila Chodelková, Jozef Juriš, Róbert Kašša, Iveta Martinková, Ján Pažický, Ján Rzeszoto, Ondrej Šoška a František Talapka. Doplnia ich Renáta Chmeliarová, Roman Jantošík, Rastislav Johanes, Miroslav Knapec, Jana Paučinová a Miroslav Sokol.
Zvyšných osem poslaneckých mandátov patrí koalícii Demokrati, KDH, Progresívne Slovensko, SaS, ktorá vo voľbách podporovala zvoleného primátora. Poslancami sa stali Barbora Birová, Martin Bolo, Matúš Brath, Iveta Čorejová, Karol Dobosz, Jakub Kubík, Michal Švajda a Soňa Turčányiová.
Fiabáne vo svojom príhovore potvrdil svoje predvolebné avízo, že tretie funkčné obdobie je zároveň jeho posledným. „Neberiem to ako dôvod na bilancovanie ani na spomalenie. Beriem to ako záväzok využiť všetky svoje skúsenosti, energiu a poznanie, ktoré som za osem rokov získal, aby som odovzdal Žilinu svojim nasledovníkom v čo najlepšom stave. Mojou ambíciou je odovzdať mesto, ktoré bude otvorené, moderné, komunikujúce a počúvajúce,“ uviedol Fiabáne.
Smerom k poslancom poznamenal, že rešpektuje ich individuálne očakávania a priority, s ktorými prichádzajú do mestského zastupiteľstva. „Som presvedčený, že Žilina nepotrebuje mestskú politiku postavenú na osobných sporoch, vzájomnom obviňovaní a hľadaní rozdielov za každú cenu. Potrebujeme politiku vecnú, kultivovanú a založenú na argumentoch,“ dodal žilinský primátor.
V 31-člennom mestskom zastupiteľstve bude pôsobiť 23 nezávislých kandidátov. Svoje poslanecké mandáty obhájili Jozef Augustín, Ľubomír Bechný, Denis Cáder, Peter Cibulka, Karol Čepec, Peter Čerňan, Branislav Delinčák, Karol Haas, Dominik Hriník, Ľudmila Chodelková, Jozef Juriš, Róbert Kašša, Iveta Martinková, Ján Pažický, Ján Rzeszoto, Ondrej Šoška a František Talapka. Doplnia ich Renáta Chmeliarová, Roman Jantošík, Rastislav Johanes, Miroslav Knapec, Jana Paučinová a Miroslav Sokol.
Zvyšných osem poslaneckých mandátov patrí koalícii Demokrati, KDH, Progresívne Slovensko, SaS, ktorá vo voľbách podporovala zvoleného primátora. Poslancami sa stali Barbora Birová, Martin Bolo, Matúš Brath, Iveta Čorejová, Karol Dobosz, Jakub Kubík, Michal Švajda a Soňa Turčányiová.