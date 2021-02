Čaro ľadopádov Mačinová nad Detvou ocenia nielen zbehlí turisti

Detva 23. februára (TASR) – Prírodná lokalita nad Detvou, ktorú miestni turisti nazývajú Mačinová, je pre mnohých ľudí neznáma, čaro jej ľadopádov však počas zimy ocenia nielen zbehlí turisti. Vodopád, ktorý je skrytý v divokej hore Poľany, ponúka v zime pohľady na čarovne zamrznutú vodu, ktorá sa pýši na vysokých skalách. Z tohto miesta vznikajú počas zimy najoriginálnejšie fotografie.



„Skalný útvar, po ktorom steká voda je, tak ako väčšina takýchto skalných miest na Poľane, pozostatkom sopečnej činnosti. Postupnou eróziou sa tieto skalné steny vytvorili, či už pôsobením vodných tokov alebo prepadom skalného podložia,“ uviedol pre TASR Vladimír Hrúz zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.



Toto miesto volajú podpolianski turisti medzi sebou Mačinová a môže to byť podľa potoka tečúceho dolinou, ktorou sa k ľadopádu prichádza. „Vedľajšia dolina sa totiž nazýva Mačinová, tam sa však takýto ľadopád netvorí,“ poznamenal Hrúz.



Do cieľa sa záujemcovia dostanú od horárne v horskej lokalite Kaľamárka nad Detvou. Pri nej sa nachádza upozornenie, že je to lokalita s vysokým výskytom medveďov. Trasa pokračuje ďalej po horskej cestičke vľavo od sídla horára a nie je označená turistickými značkami. Výstup k ľadopádu trvá približne hodinu, mierne stúpanie cez les sprevádza šumenie potoka Mačinová a drevené studničky. Zvládnu ho aj rodiny s malými deťmi. Príležitostní návštevníci prírody by sa však mali na zimnú trasu vybrať v pevnej vysokej zimnej obuvi. V tomto období, keď je v hore stále veľa snehu a ľadu, je dobré nasadiť na nohy aj turistické mačky proti pošmyknutiu.



Dôležité je pripomenúť, že Mačinová je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá je divou horou. Žijú v nej šelmy a turisti sú tí, ktorí im ich pokoj rušia. O tom, že ľudia vchádzajú do ich priestoru môžu dať vedieť napríklad spevom, pískaním, píšťalkou alebo rádiom na baterky. Netreba to však preháňať. Stretnutí medveďa s človekom v týchto miestach síce bolo viac, vždy sa však zviera zľaklo, ušlo a nikoho nenapadlo.