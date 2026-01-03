< sekcia Regióny
Zima v Košickom kraji ponúka ľadopády aj menej známe výhľady
Autor TASR
Košice 3. januára (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) prináša niekoľko tipov na výlety v zimnom období. Košický kraj podľa nej ponúka ľadopády, bežkárske trate či miesta na prechádzky pre rodiny s deťmi bez davov ľudí. Chystajú však aj organizovanú turistiku.
Podľa výkonnej riaditeľky KRT Lenky Vargovej Jurkovej je napríklad Slovenský raj celoročnou destináciou, ktorá v zimných mesiacoch odhaľuje svoju najpokojnejšiu tvár. Na rodinný výlet odporúča navštíviť Hnilčík, kde v bývalom kameňolome vznikol areál Obri v raji. „Dominantou sú impozantní drevení obri - jeden z nich slúži ako vstup na vyhliadku s panoramatickým výhľadom, druhý stráži zážitkové detské ihrisko, ktoré oživuje miestne príbehy. V zime má toto miesto neopakovateľnú atmosféru. Pre rodiny s deťmi je to jasná voľba, hoci s kočiarom sa priamo na vežu nedostanete,“ uviedla pre TASR.
Úplne iný zážitok ako v lete ponúka aj roklina Suchá Belá prístupná z Podlesku, kde možno vidieť monumentálne ľadopády. Zároveň však upozorňuje, že prechod po rebríkoch a stúpadlách je v zime náročnejší a vyžaduje si opatrnosť.
„Pre menej náročných turistov a rodiny, ktoré chcú vidieť veľa za málo námahy, je ideálny Tomášovský výhľad,“ priblížila s tým, že táto skalná galéria, prístupná zo Spišských Tomášoviec či Čingova, ponúka jeden z najkrajších pohľadov na prielom Hornádu a Vysoké Tatry.
Pravú zimu, aj keď je v meste blato, zas vďaka špecifickej klíme ponúka Kojšovská hoľa. „Pre rodiny s deťmi je najvhodnejšia trasa od Zlatej Idky, ktorú zvládnu aj menší turisti. Krásna je však aj trasa z obce Kojšov, ktorá je trochu náročnejšia. Tajným tipom nielen pre rodičov je vziať so sebou sánky. Cesta dole sa tak zmení na nezabudnuteľnú jazdu. Samozrejme si najskôr overte snehové podmienky, povedala Vargová Jurková.
KRT a Klub rodinnej turistiky Košice pripravujú aj organizovanú turistiku so sprievodcom na hrad Sokoľ a Jánošíkovú baštu. „Trasa prechádza dolinami, ktoré sú bežne málo navštevované, no v zime majú svoje kúzlo. Keď opadne lístie, lesy odhalia výhľady, ktoré sú počas roka skryté,“ dodala s tým, že na organizovaný výlet naplánovaný na 10. januára je potrebné prihlásiť sa vopred v Regionálnom informačnom bode v Košiciach alebo online.
KRT zároveň turistom pripomína, aby si pred každou túrou overili snehové podmienky a aktuálne uzávery.
