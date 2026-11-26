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Zima v L. Mikuláši prinesie korčuľovanie v centre i adventné koncerty
Vianočnú atmosféru historického centra dotvorí mikulášsky domček na Námestí osloboditeľov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. novembra (TASR) - Zima v Liptovskom Mikuláši prinesie korčuľovanie v centre mesta, adventné koncerty, mikulášsky domček, jarmok i vianočné trhy. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, vianočná svetelná výzdoba, ktorá mala minulý rok veľký úspech u domácich aj návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, opäť premení historické uličky na čarovnú vianočnú kulisu.
„Najväčšou novinkou bude syntetické klzisko priamo v historickom centre mesta, pred Župným domom. Chceme, aby naše námestie žilo aj počas zimy, preto prinášame do centra nové možnosti na trávenie voľného času a spoločných zážitkov. Klzisko bude otvorené od 11. decembra do 7. marca,“ uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že verejnosť si bude môcť požičať korčule priamo na mieste alebo si dať nabrúsiť vlastné. Počas víkendov medzi korčuliarov zavíta aj nový maskot Mikuláš.
Advent v meste každoročne patrí aj hudbe. Sériu štyroch koncertov otvorí už 29. novembra na nádvorí Čierneho orla vystúpenie Folklórnej skupiny Smrečany a Detského folklórneho súboru Pramienok. Ďalšie tri adventné nedele prinesú vystúpenia mladých talentov a žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v evanjelickom kostole, folklór a jazz v podaní Simony Hulejovej a Ľubomíra Gašpara v Kostole sv. Petra z Alkantary a známe vianočné i filmové melódie, ktoré v dome kultúry predstavia Eva Varhaníková, Ivan Zvarík a ich hostia.
Vianočnú atmosféru historického centra dotvorí mikulášsky domček na Námestí osloboditeľov. „Pri domčeku nájdete aj tento rok špeciálnu schránku na vianočnú poštu pre Mikuláša či Ježiška. Od 1. do 20. decembra do nej môžete vhadzovať svoje kresby, listy, želania či milé odkazy. Za svoj pozdrav môžete získať odmenu, nezabudnite k nemu preto pripojiť meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt,“ vyzvala vedúca oddelenia športu, kultúry, podnikania, marketingu a cestovného ruchu na mestskom úrade Zuzana Zíka.
Mikulášsky jarmok bude 4. a 5. decembra patriť vôňam Vianoc, remeslám a hudbe. Nebude chýbať ani remeselná ulička, predstavenie nového mestského maskota Mikuláša a spoločné rozsvietenie hlavného vianočného stromu. Zimný program následne prinesie vianočné trhy, ktoré v meste potrvajú 31 dní, od 11. decembra do 10. januára. Vianočnú atmosféru umocnia víkendové večerné hudobné vystúpenia s tradičnými koledami aj obľúbenými vianočnými melódiami. Na druhý sviatok vianočný mesto pozýva na prvú štefanskú zábavu priamo v historickom centre Liptovského Mikuláša.
Mestské Múzeum Janka Kráľa pripravilo tematické piatky s názvom Ako sa z osady stalo mestečko, počas ktorých môžu návštevníci nahliadnuť do stredovekého života. „Vlastnoručne si vyrazia stredoveký dukát, vyskúšajú si prácu archeológa či remeselníka a naučia sa písať brkom,“ doplnila riaditeľka múzea Katarína Verešová.
„Najväčšou novinkou bude syntetické klzisko priamo v historickom centre mesta, pred Župným domom. Chceme, aby naše námestie žilo aj počas zimy, preto prinášame do centra nové možnosti na trávenie voľného času a spoločných zážitkov. Klzisko bude otvorené od 11. decembra do 7. marca,“ uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že verejnosť si bude môcť požičať korčule priamo na mieste alebo si dať nabrúsiť vlastné. Počas víkendov medzi korčuliarov zavíta aj nový maskot Mikuláš.
Advent v meste každoročne patrí aj hudbe. Sériu štyroch koncertov otvorí už 29. novembra na nádvorí Čierneho orla vystúpenie Folklórnej skupiny Smrečany a Detského folklórneho súboru Pramienok. Ďalšie tri adventné nedele prinesú vystúpenia mladých talentov a žiakov Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v evanjelickom kostole, folklór a jazz v podaní Simony Hulejovej a Ľubomíra Gašpara v Kostole sv. Petra z Alkantary a známe vianočné i filmové melódie, ktoré v dome kultúry predstavia Eva Varhaníková, Ivan Zvarík a ich hostia.
Vianočnú atmosféru historického centra dotvorí mikulášsky domček na Námestí osloboditeľov. „Pri domčeku nájdete aj tento rok špeciálnu schránku na vianočnú poštu pre Mikuláša či Ježiška. Od 1. do 20. decembra do nej môžete vhadzovať svoje kresby, listy, želania či milé odkazy. Za svoj pozdrav môžete získať odmenu, nezabudnite k nemu preto pripojiť meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt,“ vyzvala vedúca oddelenia športu, kultúry, podnikania, marketingu a cestovného ruchu na mestskom úrade Zuzana Zíka.
Mikulášsky jarmok bude 4. a 5. decembra patriť vôňam Vianoc, remeslám a hudbe. Nebude chýbať ani remeselná ulička, predstavenie nového mestského maskota Mikuláša a spoločné rozsvietenie hlavného vianočného stromu. Zimný program následne prinesie vianočné trhy, ktoré v meste potrvajú 31 dní, od 11. decembra do 10. januára. Vianočnú atmosféru umocnia víkendové večerné hudobné vystúpenia s tradičnými koledami aj obľúbenými vianočnými melódiami. Na druhý sviatok vianočný mesto pozýva na prvú štefanskú zábavu priamo v historickom centre Liptovského Mikuláša.
Mestské Múzeum Janka Kráľa pripravilo tematické piatky s názvom Ako sa z osady stalo mestečko, počas ktorých môžu návštevníci nahliadnuť do stredovekého života. „Vlastnoručne si vyrazia stredoveký dukát, vyskúšajú si prácu archeológa či remeselníka a naučia sa písať brkom,“ doplnila riaditeľka múzea Katarína Verešová.