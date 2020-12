Bežkári v Banskej Bystrici sa môžu chystať, zasnežujú kúpalisko

Banská Bystrica/Osrblie 1. decembra (TASR) – Hoci mesto Banská Bystrica je bez snehu a scenár spred troch rokov, keď ju v takomto období zasypal sneh, sa nezopakoval, bežkári aj tak môžu začať s prebrusovaním sklzníc lyží. V areáli plážového kúpaliska sa už v utorok večer začína so zasnežovaním malého a veľkého okruhu určeného na bežkovanie. Informoval o tom banskobystrický primátor Ján Nosko.



„Verím, že mínusové teploty vydržia čo najdlhšie a technický sneh sa udrží. Tento rok naše záhradnícke a rekreačné služby prenajali aj stacionárne snežné delo, ktoré podporí rýchlejšie zasneženie oboch okruhov, aby si ľudia mohli voľný čas pred Vianocami spríjemniť pohybom v areáli zimných športov v centre mesta," konštatoval Nosko.



So zasnežovaním sa začalo v posledných novembrových dňoch aj v Národnom biatlonovom centre v Osrblí v okrese Brezno.



„Začať v tomto rekordne skorom čase bolo možné aj vďaka investícii Banskobystrického samosprávneho kraja do mobilnej prečerpávacej stanice s dvomi modernými snežnými delami. Od roku 2018 sú v prenájme areálu v Osrblí. Jeho zasneženie je dôležité najmä v súčasnej náročnej situácii. Cestovanie za snehom do zahraničia je komplikované, a tak je takto skoro fungujúce biatlonové centrum kľúčové najmä na prípravu našich športovcov," uvádza na sociálnej sieti BBSK.



Viacerých noviniek sa má dočkať aj verejnosť, Slovenský zväz biatlonu spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK to spresnia už v najbližších dňoch.