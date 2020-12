Jediný vlek v okrese Revúca je pripravený na zimu

Muráň 18. decembra (TASR) – Jediný lyžiarsky vlek v Revúckom okrese, ktorý je situovaný pri obci Muráň, samospráva aj tohto roku pripravila na prevádzku. Jeho spustenie však záleží od snehových podmienok, keďže nemá snežné delá. TASR to priblížil starosta Roman Goldschmidt.



„Všetko záleží od toho, aká je zima. Ak je dobrá, a tá bola naposledy asi pred piatimi rokmi, tak lyžiarsky vlek fungoval. Je to všetko na báze dobrovoľnosti, že máme ľudí, ktorí šli na preskúšanie, aby mali potrebné papiere na vykonávanie činností okolo vleku,“ podotkol Goldschmidt.



Dodal, že samospráva dala urobiť potrebnú revíziu mechanickej aj elektrickej časti vleku. „Sme teda v podstate na zimu pripravení.



Prostriedky na zasnežovanie však nemá obec ani miestna Telovýchovná jednota Tatran Muráň. Je to dosť nákladné a nadmorská výška nás na zasnežovanie ani nepredurčuje. Ak však bude sneh a mínusové teploty, tak by sme ho radi spustili, aspoň pre deti od nás a z okolia,“ avizoval starosta.



Súčasťou vybavenia vleku je aj ratrak, ktorým by mohli zjazdovku merajúcu asi 400 metrov v prípade potreby upraviť. „Spodná polovica svahu je vhodná pre úplných začiatočníkov, vrch je trošku strmší,“ načrtol Goldschmidt.



Počas zím, keď sú vhodné podmienky a vlek premáva, ho podľa starostu navštevujú aj obyvatelia z okolia vrátane okresného mesta. „Teraz väčšina ľudí chodieva lyžovať na Telgárt, ale predtým začínajúci lyžiari chodievali k nám,“ povedal.



V Revúckom okrese boli v minulosti v prevádzke aj vleky pri Muránskej Dlhej Lúke a na Prednej Hore, v súčasnosti sú však nefunkčné.