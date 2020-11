Okolie Kremnice sa v zime mení na raj lyžiarov

Bratislava 29. novembra (TASR) – K najobľúbenejším zimným športom na Slovensku patrí lyžovanie. Takmer polovicu Slovenska tvoria lesy a kopce, takže terénov na zimné športy sa tu nachádza viac ako dosť. K obľúbeným patria svahy v Kremnických vrchoch. Lyžiarske strediská Králiky, Skalka, Krahule, Kordíky či Malachov odchovali nejedného lyžiara.



Lyžiarsky areál na Skalke sa nachádza v nadmorskej výške 1252 metrov nad morom. Ponúka viac ako päť kilometrov zjazdoviek so stupňom náročnosti dve modré, štyri červené a dve čierne trate. Okrem toho je k dispozícii viac ako 60 kilometrov bežeckých trás.



Neďaleké Krahule, čo sa týka nadmorskej výšky, sú situované približne o 200 metrov nižšie. V tomto lyžiarskom stredisku čaká na milovníkov bieleho športu päť vlekov a štvorsedačková lanovka. K dispozícii sú tri zjazdovky, z toho dve hlavné sú zasnežované.



Medzi obcou Krahule a Kremnicou sa nachádza rozhľadňa, ktorá sa stala vyhľadávanou atrakciou aj pre jej architektúru, má tri poschodia a šesťstranový pôdorys. Z Krahulského vrchu, z výšky 959 metrov nad morom, sú veľmi pekné výhľady na mesto Kremnica s okolitými obcami a priľahlé kopce Kremnických a Štiavnických vrchov.



Bližšie k Banskej Bystrici sa nachádza ďalšie známe a obľúbené lyžiarske stredisko Králiky. Lyžiarsky svah má prevýšenie 100 metrov, dĺžku 2,3 kilometra a jeho štyri zjazdovky by mali vyhovovať začiatočníkom a stredne zdatným lyžiarom, ktorých na svah vyvezie štvorsedačková lanovka.



Pre nelyžiarov odporúča miestny sprievodca výlet do neďalekej Králickej tiesňavy, v ktorej sa nachádza rovnomenný vodopád. Voda z neho padá do hĺbky siedmich metrov a scenéria okolo neho je dotvorená skalným masívom so zaujímavými zákutiami. Ide o nenáročnú turistiku.



Nenáročný lyžiarsky svah ponúka aj lyžiarsky areál Ski Kordíky. Nachádza sa na okraji rovnomennej obce v nadmorskej výške do 900 metrov nad morom. K dispozícii je zjazdovka vhodná najmä pre rodiny s deťmi. Je technicky zasnežovaná a obsluhuje ju jeden lyžiarsky vlek s dĺžkou 400 metrov. V okolí Kordíkov sa nachádza viac ako 20 kilometrov neupravovaných bežkárskych tratí.



Menej náročné zjazdovky sa nachádzajú aj v lyžiarskom stredisku Medvedica neďaleko obce Malachov. Sú určené pre rekreačných lyžiarov a rodiny s deťmi. Neďaleko obce sa nachádza Malachovská tiesňava, v ktorej, pokiaľ nemrzne, celoročne zurčí Malachovský vodopád a počas tuhej zimy sa mení na 15-metrový ľadopád. Tiesňava má iba 200 metrov, ale ponúka úchvatné scenérie, ktoré dotvárajú meandre tamojšieho potoka.



Kremnické vrchy rezonujú aj u priaznivcov bežeckého lyžovania. Krahule a Skalka sú už 46 rokov späté s najstarším pravidelne organizovaným podujatím v behu na lyžiach na Slovensku Biela stopa, pred rokom 1990 Biela stopa SNP.



Jej prvý ročník sa bežal 14. februára 1974. Na Krahuliach sa vtedy na štart 51 kilometrov dlhej trate postavilo 421 lyžiarov. Rekord v počte prihlásených účastníkov (7583) zaznamenali v roku 1985. Od roku 1990 sa preteky konajú pod záštitou Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Štart a cieľ sa presunul na Skalku.



Kremnica je snáď jediné mesto na Slovensku, kde sa dá na námestí sánkovať. Na kopci pod mestským hradom, na svahovitom Štefánikovom námestí, minulý rok pribudlo aj bežkovanie. Priamo v historickom centre mesta pripravila radnica pre obyvateľov menší bežkársky okruh.



Na námestí v priestoroch informačného centra sa nachádza aj Múzeum lyžovania s expozíciou dejín lyžovania na Slovensku. Nachádzajú sa v nej aj časti lyžiarskeho výstroja slovenských olympionikov Daniela Šlachtu, Štefana Harvana, Rudolfa Čillíka, Anny Pasiarovej, Radoslava Žideka či Martina Bajčičáka.