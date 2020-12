ZIMA2020: Topoľčiansky Národný žrebčín zrušil prehliadky i podujatia

Na snímke ukážka drezúry lipicanských koní v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach, archívne foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke kone v Národnom žrebčíne Topoľčianky, archívne foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Expozícia v pavilóne konských postrojov v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Topoľčianky 20. decembra (TASR) – Súčasná pandemická situácia výrazne zredukovala návštevnosť Národného žrebčína Topoľčianky. Viaceré tradičné podujatia sa neuskutočnili a zatiaľ nie je jasné, kedy bude môcť žrebčín privítať nových návštevníkov.potvrdilo vedenie žrebčína. Jedinečnú hipologickú expozíciu ročne navštívi približne 50.000 turistov.Prvýkrát po dlhých rokoch sa Slovenská jazdecká federácia v tomto roku nerozlúčila so športovou sezónou Hubertovou jazdou. V decembri sa ani deti nedočkali príchodu Mikuláša, ktorý sa teší veľkej obľube. Okrem možnosti povoziť sa v koči býva pripravený pútavý rozprávkový príbeh. Jeho súčasťou tradične bývajú vystúpenia lipicanov a jazdcov v historických kostýmoch.Národný žrebčín oslávi v budúcom roku storočnicu svojej existencie. Podľa riaditeľa žrebčína Michala Horného by bol pekným darčekom k tomuto jubileu zápis plemena koní lipican do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.poznamenal.O zápise do svetového zoznamu rozhodne Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021. Spoločnú nomináciu pod názvom Tradície spojené s chovom koní plemena lipican podalo v marci tohto roka osem krajín, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko.Stádo lipicanov v národnom žrebčíne Topoľčianky pozostáva zo 45 lipicanských kobýl a zhruba 30 plemenných žrebcov. Počas existencie žrebčína sa v Topoľčiankach narodilo zhruba 8900 žriebät, z ktorých lipicany tvorili približne štvrtinu.V štátnom podniku chovajú celkovo 520 koní, v tomto roku očakávajú prírastok 70 žriebät.zhodnotil Horný.