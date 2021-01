Beskydsko-Javornícka magistrála je pripravená na bežkovanie

Žilina 22. januára (TASR) – Trať Beskydsko-Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály strojovo upravili a je pripravená nasledujúci víkend. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja Martiny Remencovej je upravená celá trasa magistrály Husárik – Semeteš – Melocík – Kasárne – Stratenec.



„Pre bežkárov máme pripravenú aj novinku v podobe úpravy dvoch okruhov na lúkach vo Veľkom Rovnom v časti Záblatie v dĺžke zhruba troch kilometrov. Nový je aj okruh v obci Makov na Krúpovskom vŕšku v dĺžke šesť kilometrov," vysvetlila Jana Žgravčáková z Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.



ŽSK pokračuje aj v tejto sezóne v spolupráci so Ski Makov a po minuloročnej skúšobnej prevádzke aj s občianskym združení Husárik. Údržbu stopy vykonáva spolu päť pracovníkov.



„Celú magistrálu z Kasární cez Melocík, Semeteš až na Husárik upravuje v prípade priaznivého počasia ratrak Bohuš. Kolegovia z OZ Husárik majú k dispozícii štvorkolku so stopovačom, ktorou udržiavajú stopu v úseku Husárik – Semeteš. Ratrak s druhou štvorkolkou má základňu na Makove," doplnila Žgravčáková.



Koordinačne a marketingovo zabezpečuje chod magistrály Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, finančné zabezpečenie údržby je v réžii samosprávneho kraja.



„ŽSK zároveň apeluje na bežkárov, ktorí sa rozhodnú vydať na trať, aby rešpektovali aktuálne protiepidemické opatrenia a chránili tak seba aj okolie. Naďalej platí zákaz vychádzania. Do 26. januára je povolený pobyt v prírode a individuálny šport v rámci okresu," pripomenula Remencová.



„Zároveň bežkárov upozorňujeme na povolené sťahovanie dreva v úseku Polkovci – Zajacova kaplnka/Košariská v piatok a v sobotu. Prosíme o zvýšenú opatrnosť v danom úseku a rešpektovanie tejto činnosti," uzavrela Žgravčáková s tým, že aktuálne informácie o úprave stopy bežkári získajú na webovej stránke ŽSK alebo na sociálnej sieti Beskydsko–Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály.