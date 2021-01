Na Sivec chodí čoraz viac ľudí, vlastnými chodníčkami ho ničia

Košice 22. januára (TASR) – Návštevnosť vrchu Sivec, známeho aj ako Šivec, za posledné roky výrazne stúpla. Mnohí zabúdajú na to, že ide o národnú prírodnú rezerváciu, kde platí piaty stupeň ochrany, a vlastnými chodníčkami skalné bralo poškodzujú. Pre TASR to povedala vedúca turistického oddielu mládeže Klub rodinnej turistiky Košice a predsedníčka Klubu slovenských turistov za košický región Eva Dučaiová.



Pri výstupe na toto bralo v okrese Košice-okolie podľa nej treba ísť po ľavej strane. „Netreba sa šplhať priamo hore, pretože prejdeme len kúsok a potom nás čaká kolmý úsek nadol asi 1,5 metra,“ povedala s tým, že oproti prechodu cez skalu je síce bezpečnejšie ísť po vyšliapanom chodníku na pravej strane, no ten ju ničí.



„Z brala sa odvaľujú obrovské kusy vápencovej skaly. Ľuďom nestačí chodník, ktorým vyjdú až k vrcholovej skrinke, kde končí oficiálna značka. Snažia sa dostať na vrcholovú skalu. Topánkami to rozrušujú, silné dažde vymývajú to malé množstvo hliny, ktoré tam je, a voda skalu rozbíja. Už to tam držia len konáre kríkov. Ak to takto pôjde ďalej, tak o 20 rokov sa nám skala rozsype a nebudeme mať kam chodiť,“ povedala. Podľa Dučaiovej návštevnosť Sivca za posledné roky stúpla možno aj viac než desaťnásobne.



Pripomenula, že v zime ide o náročnejší výstup a skala je omnoho nebezpečnejšia. Odporúča pevnú obuv s vibramovou podrážkou, turistické palice a keď je viac snehu či väčšia námraza, aj turistické mačky. Ako dodala, na skale sa šmýka i v lete po daždi či keď je silná rosa.



„V ťažkom teréne je taká zásada, že ak sa chceš pozrieť, nehanbi sa, zastav sa a sústreď sa na výhľad. Potom sa opäť sústreď na cestu,“ vysvetlila s tým, že opak je mimoriadne nebezpečný, najmä ak ide viac ľudí za sebou. Keďže ide o špicatú skalu, na ktorú si viacerí posadajú, radí počkať alebo v rámci svojej bezpečnosti nejsť ďalej.



„Výhľad zo Šivca je skutočne krásny, majestátny. A to nemá ani 800 metrov nad morom. Tróni nad bývalým kľukatým údolím Hornádu, teda Ružínskou priehradou. Pohľad na vodu z výšky je vždy nádherný a v každom ročnom i dennom období iný,“ skonštatovala.



Pri dobrom počasí z neho dovidieť aj na Kráľovu hoľu či Vysoké Tatry. Najlepšia viditeľnosť býva podľa jej slov počas jasných dní v predjarí či na neskorú jeseň.



Na Sivec sa dá dostať po zelenej turistickej značke od mosta Ružín-Košické Hámre, pričom sa v úseku Priehyba pod Sivcom pokračuje po žltej značke. Túto trasu odporúča ako prechádzku plnú estetických zážitkov, vhodnú aj pre rodinu s deťmi s celkovým trvaním s prestávkami do dvoch hodín. Motoristom pripomína, že pohodlnejšie je parkovať na blízkom odstavnom parkovisku pri hoteli než na úzkej ceste pri odbočke, kde sú niekedy aj desiatky áut.



Ďalšou alternatívou je žltá značka zo železničnej zastávky Ružín, čo trvá asi tri hodiny. „Ponúka nádherné pohľady na Šivec. Kým zo Šiveckých lúk vidíme pred sebou len obyčajný kopček s nejakými drobnými skalkami na vrchu, z tejto strany vidíme toto obrovské skalné bralo v priamom prenose. Preto ho niektorí volajú Ružínsky Matterhorn,“ povedala Dučaiová.



Tí, ktorí prídu autom, majú aj tretiu možnosť, a to vystúpiť po žltej značke skrátenou trasou z lokality Tisovec. Ako vysvetlila, v ostrej zákrute na asfaltovej ceste popri priehrade je menšie parkovisko. Odtiaľ vedie najkratšia, ale aj najstrmšia trasa. „Pokiaľ je mokro, suchý a bez blata z nej určite nevyjdete,“ dodala. Tento výstup trvá približne hodinu a pol.