Zrúcaniny hradu Korlátka sú prístupné aj v zimných mesiacoch

Cerová 19. januára (TASR) – Zrúcaniny hradu Korlátka, ktoré sa nachádzajú nad obcou Cerová v okrese Senica, sú prístupné verejnosti aj počas zimných mesiacov.



Hrad vznikol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. „Predpokladá sa, že ho dal postaviť Konrád z Mosonmagyaróváru v roku 1270. Celé 13. a 14. storočie bol majetkom kráľa, neskôr sa dostáva do majetku šľachtických rodov," ozrejmil vznik hradu historik Richard Keračík.



Hrad mal strategický význam. Bol postavený na temene Malých Karpát, kde stojí viacero hradov. Všetky patria do línie opevnení, ktoré vznikli v druhej polovici 13. storočia z dôvodu obrany uhorských hraníc zo západu.



Úpadok hradu sa začal v druhej polovici 16. storočia. „K čiastočnej obnove prišlo na začiatku 18. storočia, keď dal hrad opraviť barón Ján Lapšanský, ktorý v ňom niekoľko rokov sídlil, pre povstanie Františka II. Rákocziho. Jeho stabilným sídlom bol kaštieľ v Jablonici, ale ten bol ťažko obrániteľný, tak sa dočasne presťahoval na hrad," doplnil historik.



Po rode Lapšanských získali hrad rody, ktoré bývali v okolitých obciach v Cerovej a Jablonici. Hrad časom pustol, keď sa v ňom zdržiavalo iba niekoľko správcov, žalárnikov a podobne. V 19. storočí sa z neho stala ruina takmer v takej istej podobe ako teraz.



Od roku 2004 sa uskutočňuje obnova hradu. Rekonštrukčné práce realizujú mladí ľudia vo veku od 12 do 25 rokov zo zoskupenia SmoTrBí, čo znamená mládežníci zo spoločenstva v Smoleniciach, Trstíne a Bíňovciach.



„Najskôr sa vyčistil od náletov a zaistili sa najpoškodenejšie časti hradu. V súčasnosti okrem zaistenia poškodených častí prebieha aj archeologický výskum. V roku 2020 sa uskutočnil v priestoroch hlavnej brány, kde bola objavená Vlčia jama. Bolo tam zariadenie, ktoré slúžilo na ochranu hradu. Taktiež boli dostavané múry stredného hradu, ktoré boli výrazne zvetrané a poškodené koreňmi," informoval Martin Slezák, ktorý so skupinou dobrovoľníkov pracuje na obnove hradu.



V súčasnosti stúpa záujem o zrúcaniny ako turistickú atrakciu. Je z nej výhľad na okolité obce a aj na samotné mesto Senica. Z úpätia, na ktorom stojí veža hradu, sa otvára výhľad na prvé veterné vrtule, ktoré boli postavené na Slovensku.



Pod hradom neďaleko parkoviska je postavená rozhľadňa a aj miesto na odpočinok. Pre deti je na lúke detské ihrisko a rekonštrukciou prechádza aj Chata SNP, ktorá by časom mohla poskytovať zázemie či občerstvenie pre turistov a návštevníkov hradu.