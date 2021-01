ZIMA2021:Lyžiarske stredisko Strednica patrí k najstraším na Slovensku

Na archívnej snímke deti zo škôl vo Vranove nad Topľou a Michalovciach na lyžiarskom kurze v lyžiarskom stredisku Ždiar – Strednica pod Belianskymi Tatrami, 14. januára 2016. Foto: TASR/Adriána Hudecová

Archívna snímka z lyžiarskeho strediska Ždiar - Strednica v Ždiari 8. decembra 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Na archívnej snímke muž sa vyváža na vleku na svah v lyžiarskom stredisku Ždiar-Strednica, v Ždiari 5. februára 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ždiar 6. januára (TASR) - Lyžiarske stredisko Ždiar - Strednica pod Belianskymi Tatrami patrí k najstarším na Slovensku, lyžuje sa tam od roku 1952. Pôvodne stáli na kopcoch lanovky, ktoré išli celou dedinou, a tie prevážali uhlie z vedľajšej dediny Lendak až do Poľska. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Ski centrum Strednica Ždiar Daniel Bidleň.Stredisko má dnes šesť vlekov, otvorenú sedačku a dve bežkárske trate. Jednou z najväčších investícií v posledných rokoch bolo dobudovanie štvorsedačky s výhľadom na dominanty Belianskych Tatier.podotkol Bidleň.Lyžiarske stredisko je primárne určené pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. Svah pri štvorsedačke je zase pre náročnejšieho lyžiara práve pre jeho väčší sklon. V stredisku sa nachádza aj lyžiarska škola, ktorá je podľa slov Bidleňa dosť vyťažená, keďže svahy radi využívajú najmä začiatočníci. Výnimočnosťou strediska je aj rozsah a rozmanitosť svahov oproti ostatným. Bidleň vyzdvihol hlavne výhľady. Ľudia sa pozerajú na Ždiarsku vidlu a na Havran, ktoré sú najväčšou dominantou Belianskych Tatier.Potenciál vidí Bidleň v dostupnosti strediska. Veľké parkovisko bez nutnosti ďalšej dostavby sa nachádza hneď na odbočke z hlavnej cesty.doplnil.Lyžiarske stredisko bolo počas tejto sezóny otvorené od 27. do 31. decembra 2020 pre opatrenia v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. Momentálne sú podľa Bidleňa snehové podmienky výborné, keďže začal pribúdať prírodný sneh a zároveň v noci mrzne, no podľa vyhlášky sa ľudia na svahoch nemôžu lyžovať.uviedol.Podľa jeho slov je zdravie prvoradé, preto vítajú, že sa niečo urobilo, no ako podotkol, opatrenia mali byť urobené oveľa skôr a mali byť tvrdšieho rázu. Kritizuje, že opatrenia prišli neskoro a celý segment cestovného ruchu trpí.zdôraznil Bidleň.Na rozdiel od iných stredísk, v Ždiari sa nepustili do väčšieho zasnežovania, keďže brali do úvahy narastajúci počet ľudí na covidových lôžkach. Primárne teda zasnežovali jeden svah. Ako dodal Bidleň, straty pri súčasných opatreniach budú rátať v desiatkach tisíc eur.