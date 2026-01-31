< sekcia Regióny
Zimná furmanská súťaž ťažných koní opäť predstavila tradičné remeslo
Autor TASR
Hriňová 31. januára (TASR) - Kone, tradície i ochutnávka zabíjačkových špecialít boli súčasťou sobotného 21. ročníka Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v Hriňovej v Detvianskom okrese. TASR o tom informoval primátor Hriňovej Stanislav Horník s tým, že na akciu prišlo 25 furmanov z celého Slovenska.
Dodal, že toto remeslo je na Podpoľaní aktívne a autentické aj v súčasnosti. Spomenul, že okrem domácich furmanov prišli súťažiaci aj z východného či západného Slovenska.
Na pretekoch bol v sobotu aj Peter Malček z Hriňovej, ktorý sa na nich zúčastnil už niekoľkokrát aj v minulosti. Zaujalo ho, že do blízkej obce doviezli flámske kone a chcel si súťaž vyskúšať práve s nimi. Zdôraznil, že s inými koňmi sa pohýnal veľakrát, tento rok však chcel ukázať, ako sa tie flámske budú správať pod jeho vedením. „Bol som tu už viackrát, nebolo to však pre mňa také výnimočné ako teraz,“ povedal TASR. Reagoval, že furmanské remeslo ho baví a teší sa z toho, že sa na súťaži mohol opäť zúčastniť.
Mesto uviedlo, že furmani so svojimi štvornohými pomocníkmi si v sobotu pod Poľanou merali sily v disciplínach zameraných na zručnosť a silu v zimných podmienkach. Pripomenulo, že furmanské preteky patria k vrcholom zimnej sezóny v regióne.
