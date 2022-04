Sezóna na bežkárskych tratiach v okolí B. Bystrice trvala 114 dní

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – Celkom 114 dní trvala zimná bežkárska sezóna v okolí Banskej Bystrice. Skončila sa koncom marca 2022. Na úprave tratí sa po celý čas podieľali Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica, ktoré s technikou na úpravu tratí najazdili takmer 3000 kilometrov.



„Som rád, že po slabších zimách v posledných rokoch bola táto opäť bohatá na sneh. Verím, že obyvatelia mesta si prišli na svoje a boli s úpravou bežkárskych tratí spokojní. Latku sme v posledných rokoch nastavili vysoko a určite plánujeme v tomto trende pokračovať aj v ďalších sezónach,“ uviedol primátor Ján Nosko.



Bežkárska sezóna bola špecifická tým, že ZAaRES prvýkrát upravovali trate v troch pohoriach – v Kremnických vrchoch, Starohorských vrchoch a vo Veľkej Fatre. „Náklady spojené s úpravou tratí počas jednej sezóny predstavujú sumu približne 50.000 eur. Na ich pokrytí sa do veľkej miery podieľa mesto a asi desatinou aj samosprávny kraj. Verím, že spoločným úsilím nájdeme aj do budúcna financie na podporu bežeckého lyžovania či postupnú obnovu techniky. V aktuálnej sezóne nám mimoriadne pomohol nový skúter, ktorý pred dvoma rokmi zakúpilo mesto. Je však nutné zakúpiť nový ratrak, keďže ten náš ukončil svoju 18. sezónu. Čoraz častejšie má technické problémy a je na hranici životnosti,“ uviedol riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



Od 12. januára do 6. marca 2022 bol v prevádzke aj zasnežovaný okruh v areáli zimných športov na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, ktorý bol mimoriadne navštevovaný, najmä v popoludňajších a podvečerných hodinách a cez víkendy. „V soboty a nedele dosahovala návštevnosť takmer 2000 bežkárov denne, s korčuliarmi až okolo 2500 osôb,“ doplnil Miroslav Strelec z kancelárie primátora mesta.