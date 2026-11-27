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Zimná sezóna sa v Trnave začala skôr, stav ciest sleduje dispečing
V teréne sú pracovníci aj potrebná technika, ktorí zabezpečujú zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Sneženie vo štvrtok (26. 11.) prinieslo do Trnavy začiatok zimnej sezóny, hoci oficiálne obdobie zimnej údržby sa začína 1. decembra. V teréne sú pracovníci aj potrebná technika, ktorí zabezpečujú zjazdnosť ciest a schodnosť chodníkov. Stav komunikácií sleduje dispečing Mestských služieb mesta Trnava. TASR o tom informovala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.
Zimnú údržbu v Trnave v aktuálnej sezóne zabezpečujú Mestské služby mesta Trnava a spoločnosť CS. Územie mesta rozdelili do troch zón, na ktorých je pripravených spolu 27 zásahových a pomocných vozidiel a mechanizmov. K dispozícii sú cestné sypače s radlicami, menšie traktory určené na údržbu chodníkov, nakladače aj vozidlá na prepravu posypového materiálu.
Pri odstraňovaní snehu a údržbe komunikácií postupujú podľa ich dopravného významu. Prednosť majú hlavné cestné ťahy, trasy mestskej autobusovej dopravy a prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam. Následne prichádzajú na rad spojovacie a obslužné komunikácie, postupne aj menej frekventované ulice.
Súčasťou zimnej údržby je aj čistenie zastávok mestskej hromadnej dopravy, priechodov pre chodcov, lávok, schodísk a vybraných parkovísk. Cyklotrasy sa udržiavajú po zabezpečení komunikácií určených pre chodcov. V záujme ochrany životného prostredia sa chodníky a cyklochodníky v parkoch prednostne odhŕňajú a posýpajú drveným kamenivom. Chemický posyp využívajú iba výnimočne, najmä pri poľadovici.
Nasadenie techniky koordinuje centrálny dispečing mestských služieb. Pri rozhodovaní vychádza z aktuálneho stavu komunikácií, meteorologických predpovedí a výstrah. Pomáhajú mu aj dve cestné meteostanice na Špačinskej a Kamennej ceste, ktoré monitorujú teplotu vozovky a vzduchu či rosný bod a upozorňujú na riziko vzniku poľadovice.
Obyvatelia môžu svoje podnety a pripomienky k zimnej údržbe posielať emailom. Aktuálne informácie o jej priebehu zverejňujú Mestské služby mesta Trnava na svojej webovej stránke a na sociálnej sieti.
Mesto zároveň upozorňuje, že ani pri plnom nasadení pracovníkov a techniky nie je možné počas intenzívneho sneženia okamžite odstrániť sneh zo všetkých ciest a chodníkov. Vodičov preto žiada, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky a dbali na správne parkovanie. Nevhodne odstavené autá môžu prejazd mechanizmov zimnej údržby výrazne skomplikovať alebo úplne znemožniť.
Účastníkov cestnej premávky vyzýva na zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas zimných mesiacov.
Zimnú údržbu v Trnave v aktuálnej sezóne zabezpečujú Mestské služby mesta Trnava a spoločnosť CS. Územie mesta rozdelili do troch zón, na ktorých je pripravených spolu 27 zásahových a pomocných vozidiel a mechanizmov. K dispozícii sú cestné sypače s radlicami, menšie traktory určené na údržbu chodníkov, nakladače aj vozidlá na prepravu posypového materiálu.
Pri odstraňovaní snehu a údržbe komunikácií postupujú podľa ich dopravného významu. Prednosť majú hlavné cestné ťahy, trasy mestskej autobusovej dopravy a prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam. Následne prichádzajú na rad spojovacie a obslužné komunikácie, postupne aj menej frekventované ulice.
Súčasťou zimnej údržby je aj čistenie zastávok mestskej hromadnej dopravy, priechodov pre chodcov, lávok, schodísk a vybraných parkovísk. Cyklotrasy sa udržiavajú po zabezpečení komunikácií určených pre chodcov. V záujme ochrany životného prostredia sa chodníky a cyklochodníky v parkoch prednostne odhŕňajú a posýpajú drveným kamenivom. Chemický posyp využívajú iba výnimočne, najmä pri poľadovici.
Nasadenie techniky koordinuje centrálny dispečing mestských služieb. Pri rozhodovaní vychádza z aktuálneho stavu komunikácií, meteorologických predpovedí a výstrah. Pomáhajú mu aj dve cestné meteostanice na Špačinskej a Kamennej ceste, ktoré monitorujú teplotu vozovky a vzduchu či rosný bod a upozorňujú na riziko vzniku poľadovice.
Obyvatelia môžu svoje podnety a pripomienky k zimnej údržbe posielať emailom. Aktuálne informácie o jej priebehu zverejňujú Mestské služby mesta Trnava na svojej webovej stránke a na sociálnej sieti.
Mesto zároveň upozorňuje, že ani pri plnom nasadení pracovníkov a techniky nie je možné počas intenzívneho sneženia okamžite odstrániť sneh zo všetkých ciest a chodníkov. Vodičov preto žiada, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky a dbali na správne parkovanie. Nevhodne odstavené autá môžu prejazd mechanizmov zimnej údržby výrazne skomplikovať alebo úplne znemožniť.
Účastníkov cestnej premávky vyzýva na zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť počas zimných mesiacov.